El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo tener un vago recuerdo de la periodista Anabel Hernández, pero no precisó si fue con Federico Arreola, director adjunto SDPnoticias, o Ramón Alberto Garza, ex director editorial del diario Reforma.

Durante su conferencia mañanera de hoy miércoles 22 de mayo, el presidente López Obrador presumió de nueva cuenta los niveles de aprobación de su gobierno, pese a los reportajes de The New York Times y ProPublica que lo acusaron, sin pruebas, de vínculos con el crimen organizado.

“Miren lo que les ha servido lo de narcopresidente, el New York Time y el periodista más famoso del mundo”, dijo el presidente por la guerra sucia que se dio de manera posterior a la publicación de esta información en medios de comunicación estadounidenses.

Pero también hizo una acotación para referirse a la periodista Anabel Hernández.

El periodista Federico Arreola respondió tras las afirmaciones AMLO, quien aseguró que Anabel Hernández estuvo presente en su oficina de campaña pero no precisó si esto fue en 2006 y 2012; además dijo que también pudo estar presente Ramón Alberto Garza.

En ese sentido, el presidente instó a ambos periodistas a hacer comentarios sobre dicho encuentro, y esta fue la respuesta del director de SDPnoticias:

AMLO calificó a Anabel Hernández como “escritora de ficción”, antes de hacer referencia a una anécdota en la que conoció a la periodista en compañía de Federico Arreola o Ramón Alberto Garza, ya que el presidente no recordó exactamente a la persona que estuvo presente en dicha ocasión.

“La gran escritora de ficción. Creo que la vi una vez, fue a una oficina nuestra de campaña, no sé si en el 2006 o en el 2012. Y no sé, a lo mejor nos lo aclaran, me gustaría que escribieran sobre ella, sobre la impresión que tienen de ella. No sé si fue Federico Arreola o el que fue director del Reforma pero al inicio, Ramón Alberto Garza, con alguno de ellos fue”

AMLO