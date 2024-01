El periodista Jorge Ramos acudió a la conferencia mañanera de hoy 29 de enero, donde tuvo una pelea con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la inseguridad en México.

La pelea de Jorge Ramos y AMLO duró más de 25 minutos, y en ella, tanto el periodista como AMLO dieron a conocer datos con respecto a la cifra de homicidios dolosos, feminicidios y otros delitos en los últimos 5 años.

Sin embargo, cada uno interpretó los datos de manera diferente, pues mientras Jorge Ramos acusó que la estrategia de seguridad de AMLO, “abrazos no balazos”, ha sido un fracaso, el presidente aseguró que él “tiene otros datos”.

Por ello, a continuación te traemos los puntos más importantes de la pelea entre AMLO y Jorge Ramos, quienes no lograron ponerse de acuerdo con respecto a la inseguridad en el país.

El periodista Jorge Ramos aseguró que AMLO “va a dejar al país sumido en la violencia”, ya que según dijo, en su sexenio hay:

Ante esto, el periodista afirmó que el número de muertos en el sexenio de AMLO es mucho mayor que los de los gobiernos de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Felipe Calderón (2006-2012).

Por ello, cuestionó a AMLO si “esta dispuesto a reconocer que su estrategia de militarización ha traido más violencia a México, y que la estrategia de seguridad “abrazos no balazos” ha fracasado.

“Esta dispuesto a reconocer, de acuerdo con los datos, que su estrategia de militarización lejos de traer más paz ha traído más violencia, que ha fracasado abrazos no balazos y qué le recomendaría al próximo presidente para tratar de resolver un problema que usted no ha podido resolver”

Ante este señalamiento, el presidente AMLO aseguró que la visión que él tiene al respecto es diferente, pues los datos que Ramos maneja se pueden leer de “otra manera”.

En ese sentido, expuso una gráfica en donde exhibe las cifras de homicidios dolosos de las últimas 5 administraciones previas a la de él, y aseguró que durante el gobierno de Felipe Calderón el incremento de homicidios fue de 192%.

Además, indicó que ese crecimiento continuó con Enrique Peña Nieto, quien aumentó las cifras en 50%, y que, finalmente, en su administración los homicidios dolosos han ido a la baja en un 20%, según datos del último censo.

Con respecto al fracaso y al posible cambio de la estrategia “abrazos no balazos”, AMLO aseguró que no sucederá, pues están atendiendo las causas que originan la violencia y han visto resultados positivos, ya que delitos como robo y secuestro han experimentado bajas considerables.

De manera que AMLO dijo que existe un avance “general” en temas de inseguridad en México, y que sostiene que “la paz es fruto de la justicia, por lo que “nosotros no vamos a cambiar la estrategia”.

Debido a la negativa de AMLO de aceptar el fracaso de la estrategia de seguridad implementada en su sexenio, el periodista Jorge Ramos señaló que tener 81 muertos por día no se puede presentar como “un éxito”.

El comunicador también afirmó que es una tragedia que preocupa a las y los mexicanos , y acusó a AMLO de no querer ver la realidad del país, misma que no “es pacífica”

No obstante, el presidente indicó que “la verdadera tragedia” es que en Estados Unidos mueran 100 mil jóvenes al año por consumo de fentanilo.

De esa forma, AMLO compartió que Estados Unidos está peor y es más peligroso que México, con respecto a la cifra de muertos, y agregó que México sí es un país pacífico donde hay crecimiento.

Pese a que Jorge Ramos afirmó que el gobierno de AMLO no ha podido “proteger” la vida de los mexicanos, AMLO respondió que sí se les protege y que se encuentra satisfecho con su trabajo en materia de seguridad.

Tras exponer eso, el presidente adelantó que seguirá con su estrategia de seguridad hasta concluir su periodo en septiembre, aún cuando la cifra de asesinatos incremente a 190 mil por los últimos 6 años.

Ello debido a que, según AMLO, los homicidios ocupan el octavo lugar en causas de muerte en México, mientras que los infartos son la número uno.

Para finalizar, el periodista Jorge Ramos cuestionó a AMLO si podía aceptar que, con 43 muertes a periodistas, México es de los países más peligrosos para ejercer periodismo.

Sin embargo, el presidente negó tal acusación y alegó que en su sexenio se han resuelto al menos el 60% de los asesinatos a periodistas ocurridos durante su administración.

Finalmente, AMLO se mantuvo firme con que su estrategia de seguridad funciona, ya que Estados Unidos es más peligroso que México “en general”, y dijo que si su sucesor continúa con la misma política de atender a los jóvenes que no se atendían, con garantizar el derecho al trabajo y los salarios justos “se va a resolver” la inseguridad del país.

“Te digo que me canso ganso, ya no me va a alcanzar el tiempo, nos faltan 8 meses, pero si continuamos con la misma política de atender a los jóvenes que no se atendían, con la misma política de que la gente tenga garantizado el derecho al trabajo, a salarios justos, se va a resolver. Me preocupa lo de Estados Unidos porque eso tiene que ver con una descomposición cultural”

AMLO