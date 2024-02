El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) exhibió a la corresponsal de The New York Times en México, ya que dijo chantajeó a Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia, para obtener una reacción respecto a un nuevo reportaje sobreel supuesto financiamiento de un grupo del narcotráfico a su campaña en las elecciones 2018.

AMLO dijo que la corresponsal Natalie Kitroeff a nombre de tHE New York Times tuvo una actitud amenazante y prepotente para obtener información y le advirtió a Presidencia de una nueva nueva investigación sobre un supuesto financiamiento del Cártel de Sinaloa a la campaña presidencial de AMLO en 2018, similar a la publicada sobre las elecciones 2006.

El presidente y su equipo no respondieron las preguntas en privado ya que les daba hasta las 17:00 horas del 21 de febrero, por lo que prefirieron hacer uso del tiempo de la conferencia mañanera del jueves 22 de febrero.

La respuesta principal de AMLO a la supuesta nueva investigación fue que es falso que sus cercanos, incluidos sus hijos, hayan recibido dinero del Cartel de Sinaloa como financiamiento electoral.

La investigación, como la de Tim Golden, de ProPublica, se basa testimonios de testigos protegidos y se indicó que el caso está formalmente cerrado por parte de Estados Unidos para evitar conflictos diplomáticos.

“El New York Times no deja de ser un pasquín, no les gustó (la entrevista con Inna Afinogenova), porque ayer la corresponsal del New York Times envía a Jesus (Ramírez Cuevas) un cuestionario, pero en un tono que ahora la van a ver, amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación, con información de la DEA, donde gente vinculada a mi recibieron dinero, ya no en el 6 (2006), en el 18 (2018), incluso que entregaron dinero a mis hijos y que le daban hasta a las 5 de la tarde, un ultimátum, a Jesus para que contestara lo que vamos a ver ahora. Le dije a Jesus, no, vamos a contestar en la mañana y vamos a ver lo que están preguntando y lo que están sosteniendo para informar”

AMLO