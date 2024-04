El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó al empresario Ricardo Salinas Pliego de “dar línea” a Javier Alatorre para atacar sus acciones y gobierno.

Desde la conferencia mañanera del 24 de abril, AMLO recordó que el empresario ha dicho abiertamente que no permite que los conductores de noticiarios de TV Azteca “actúen con libertad” .

Por ello, aseguró que no piensa pelear con el presentador de noticias Javier Alatorre, a quien considera una buena persona.

El presidente AMLO aseguró que no tiene ningún motivo para pelear con Javier Alatorre, porque sabe que hay “lineazo” dado por Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca.

Asimismo, recordó que en una entrevista el empresario aseguró que él da línea a los conductores de los programas de noticias de dicha televisora y no pueden actuar con libertad.

“El mismo Salinas Pliego en una entrevista dice que él no permite que sus conductores de noticias actúen con libertad, que él les da línea. Así se aclaran más las cosas”

AMLO aseguró que Alatorre es una buena persona pero no puede salirse de la línea marcada por Ricardo Salinas Pliego porque “ah nanita”.

“Qué me voy a estar peleando con Javier Alatorre si es buena persona Javier, nada más que el lineazo”, aseveró el mandatario desde su mañanera.

Luego de que el presidente AMLO calificó de penoso que Ricardo Salinas Pliego diera línea a los conductores de noticias de TV Azteca como Javier Alatorre, el empresario respondió.

Desde redes sociales, Salinas Pliego aseguró que AMLO, “fiel a su característica de #Gobiernicola mentiroso” dijo que no permite libertad de expresion a los conductores de Azteca.

Asimismo, aseguró que el mandatario no le hace honor a la investidura presidencial por mentir de frente y en público y reiteró que en Grupo Salinas todos son libres de actuar por convicción personal “y no por instrucciones de arriba”.

“AMLO, fiel a su característica de #Gobiernicola mentiroso… dice que yo no permito la libertad de expresión de los conductores de @Azteca. Da PENA verlo mentir de frente y en público. Ni AMLO ni el #BañaGatos de @JesusRCuevas le hacen honor a la investidura presidencial. Y la “lealtad a ciegas” que AMLO le exige a sus colaboradores, en nuestra filosofía de contratación y trabajo simplemente NO EXISTE. Nosotros en @gruposalinas somos hombres libres y actuamos por convicción personal, y no por instrucciones de “arriba”.

