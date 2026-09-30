Jasmine Bugarín fue nombrada como coordinadora de Morena en Nayarit a pesar de que aún conserva su nacionalidad estadounidense por lo que ha surgido la duda sobre si puede ser gobernadora.

Cabe señalar que la ley contra la doble nacionalidad no es el único posible obstáculo, pues la senadora con licencia nació en California, Estados Unidos.

Aquí te decimos qué dice el Artículo 62 de la Constitución Política del Estado de Nayarit y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a Morena y a Jasmine Bugarín a aclarar la situación y si la coordinadora de Morena en Nayarit podría aspirar a la gubernatura.

¿Jasmine Bugarín puede ser gobernadora? Artículo 62 aclara quién puede aspirar al gobierno de Nayarit

Jasmine Bugarín no tendría impedimento para participar por la gubernatura de Nayarit en las elecciones 2027 si cumple con los requisitos, entre ellos ser mexicana por nacimiento.

De acuerdo con el artículo 62 de la Constitución de Nayarit, para ser gobernador del estado se requiere:

Ser ciudadano mexicano por nacimiento , hijo de padres mexicanos, nativo del estado o con vecindad efectiva en él, no menor de 5 años inmediatamente anteriores al día de la elección.

, hijo de padres mexicanos, nativo del estado o con vecindad efectiva en él, no menor de 5 años inmediatamente anteriores al día de la elección. Tener 30 años cumplidos el día de la elección.

No ser servidor público en funciones por lo menos 90 días antes de la elección y de un año en caso de haber sido integrante del Poder Judicial, Consejo de la Judicatura Estatal y Federal.

No pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto.

No haber sufrido condena alguna impuesta por los tribunales por delito internacional.

No haber figurado directa o indirectamente en alguna sedición, cuartelazo, motín o asonada.

Cabe señalar que, de acuerdo con el Registro Nacional de Población, en septiembre de 2013 Jasmine Bugarín actualizó su acta de nacimiento para que se reconociera como “nacida en el extranjero”.

¿Jasmine Bugarín es mexicana “por nacimiento”? Esto dice la Constitución de México

Jasmine Bugarín debe ser mexicana por nacimiento para poder contender por la gubernatura de Nayarit rumbo a las elecciones 2027.

De acuerdo con el artículo 30 del texto vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son “mexicanos por nacimiento”:

Los que nazcan en territorio de la República , sea cual fuere la nacionalidad de sus padres.

, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. Los que nazcan en el extranjero , hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional , de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacida en territorio nacional.

, , de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacida en territorio nacional. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización , de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización.

, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, ya sean de guerra o mercantes.

Es decir, Jasmine Bugarín cumple con el requisito de ser “mexicana por nacimiento” pues, aunque nació en Estados Unidos, es hija de padres mexicanos.