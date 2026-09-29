Jasmine Bugarín, compartió que ya inició su trámite para renunciar a la doble nacionalidad rumbo a las elecciones 2027 en Nayarit.

“Yo ya atendí ese tema… ya hice los trámites correspondientes”

La coordinadora para la defensa de la Transformación en Nayarit resaltó que realizó los trámites para renunciar a su doble nacionalidad, esto ante la iniciativa presidencial para evitar que existan gobernadores, gobernadoras, presidentas y presidentes con más de una nacionalidad.

Cabe señalar que Jasmine Bugarín nació en un hospital de Los Ángeles, California, en Estados Unidos y fue registrada como mexicana nacida en el extranjero.

Jasmine Bugarín inició trámites para renunciar a su doble nacionalidad para competir por Nayarit en 2027

Jasmine Bugarín, elegida por las encuestas de Morena como la coordinadora para la Defensa de la Transformación, se prepara para renunciar a su doble nacionalidad rumbo a las elecciones 2027 en Nayarit.

La coordinadora nació el 27 de octubre de 1986 en el Hospital East Los Angeles Doctors, en California, según consta en el Registro Nacional de Población desde septiembre de 2013.

De acuerdo con la ley de doble nacionalidad, las personas que aspiran a una gubernatura o a la presidencia, deben de tener solo nacionalidad mexicana.

Sin embargo, hasta el momento la coordinadora Jasmine Bugarín mantiene la nacionalidad estadounidense.

De acuerdo con Jasmine Bugarín, las circunstancias de su familia, como la de muchos otros nayaritas nacidos en el extranjero, llevaron a su familia a migrar a Estados Unidos.

Asimismo, resaltó que ella no eligió en qué país nacer y reiteró que ya presentó los trámites para mantener únicamente la nacionalidad mexicana a fin de participar en las elecciones 2027.