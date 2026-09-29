Héctor Santana responde a designación de Jasmine Bugarín en Nayarit pese a ganar encuesta

Héctor Santana respondió a cuestionamientos sobre los resultados de Morena que lo declaró ganador de la encuesta, sin embargo, asegura, respalda designación de Jasmine Bugarín.

“No es trabajar para que nos beneficie a nosotros, es trabajar con consciencia para fortalecer al movimiento”. Héctor Santana, alcalde de Bahía de Banderas

El alcalde de Bahía de Banderas también explicó que fue el ganador en todos los atributos de la encuesta, sin embargo, fue Jasmine Bugarín la mujer mejor posicionada.

Aclaró que la resolución fue presentada por la Comisión Nacional de Encuestas de Morena por condiciones de paridad de género, decisión que acatará por respeto al partido.

Héctor Santana aclara designación de Jasmine Bugarín en Nayarit pese a ganar encuesta

“Desde luego que respaldo a las mujeres”: fue la respuesta de Héctor Santana ante cuestionamientos sobre su postura por la designación de Jasmine Bugarín en Nayarit.

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"Yo le cedo el lugar con mucho respeto a una mujer", dijo el morenista Héctor Santana, ganador de las encuestas por la coordinación en Nayarit, luego de que su coalición nombró por paridad de género a Jasmine Bugarín.



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Héctor Santana declaró que respeta la determinación de Morena sobre designar a una coordinadora, por cuestiones de paridad de género, por lo que asume como propia la decisión.

Por lo que le cede su lugar a Jasmine Bugarín no sólo por respeto a la nueva coordinadora, también para toda su familia ya que se trata de trabajar con conciencia.

Resaltó a su vez que no se trata de buscar un cargo, sino de ocupar el lugar en el que le sirva tanto al movimiento, el pueblo y a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por lo mismo, Héctor Santana declaró que si le sirve al movimiento apoyando a alguien más como en este caso, lo hará con mucho orgullo, en coherencia con sus acciones.

Héctor Santana descarta que se entregara Nayarit al PVEM: “Yo veo un Movimiento”

Tras señalamientos de que Morena habría cedido al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con nombramiento de Jasmine Bugarín, Héctor Santana lo descartó.

Héctor Santana aclaró que no ve a Jasmine Bugarín como alguien de otro partido, sino como una mujer que camina dentro del movimiento y con quien ha participado en otras elecciones.

Y aseguró que no lo verán en otro partido, por lo que continuará apoyando al partido y se quedará en el lugar que el movimiento determine y el pueblo lo decida.