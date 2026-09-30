Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México cree que Jasmine Bugarín, coordinadora estatal de la defensa de la transformación por Nayarit debería renunciar a la ciudadanía estadounidense.

“Sí a su otra nacionalidad (...) no sé cómo sea que la Constitución de Nayarit. O sea habrá que revisar la Constitución de Nayarit, qué es lo que dice de nacimiento, pero de aprobarse esta reforma entraría en vigor de manera inmediata” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Desde su conferencia mañanera del pueblo del miércoles 30 de septiembre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que en caso de que entre la reforma para una sola nacionalidad como la mexicana para cargos como gubernaturas y presidencias sería de manera inmediata.

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