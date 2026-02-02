Durante la mañanera de este 2 de febrero, se dio a conocer las acciones legales que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), realizará en contra de Ticketmaster por la venta de boletos de los conciertos de BTS.

“Ya iniciamos un procedimiento por infracción a la Ley contra Ticketmaster, se notificó el 28 de enero; es una multa por un monto superior a los 5 millones de pesos” Iván Escalante Ruiz, titular de la Profeco

Y es que se dio a conocer que la Profeco multará a Ticketmaster por 5 millones de pesos por irregularidades en la venta de boletos para los conciertos de BTS en México.

Profeco multa a Ticketmaster por irregularidades en venta de boletos de BTS en México

Tal y como fue anunciado en la conferencia matutina presidencial del 2 de febrero de 2026, la Profeco multará con 5 millones de pesos a la empresa de Ticketmaster por las irregularidades que se observaron durante la venta de boletos de BTS, grupo de K-Pop que dará conciertos en México.

Cabe recordar que estas irregularidades de Ticketmaster surge de quejas de fans de BTS por precios elevados, cargos ocultos y reventa especulativa durante la preventa de boletos en noviembre de 2025.

“La empresa proveedora tiene 10 días hábiles para ofrecer pruebas y manifestarse. Este plazo concluye el 12 de febrero”” Iván Escalante Ruiz, titular de la Profeco

Este hecho cometido por Ticketmaster, viola directamente la Ley Federal de Protección al Consumidor en aspectos como información clara y equidad.

Es por eso que Profeco notificó a las plataformas de reventa como Viagogo y StubHub para ajustar prácticas; asimismo se dio a conocer que se planea publicar lineamientos regulatorios en las próximas semanas para prevenir abusos en ventas de boletos de espectáculos como ocurrió con los conciertos del grupo surcoreano BTS.