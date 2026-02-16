La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) notificó a las plataformas de reventa de boletos StubHub y Viagogo un exhorto para alinearse a la legislación mexicana.

Aunque ambas compañías no cuentan con oficinas en México, la autoridad señaló que al operar en territorio nacional deben cumplir con la normativa vigente.

El llamado surge tras denuncias de fans de BTS y otros consumidores, quienes reportaron irregularidades en la venta de boletos.

De no atender el exhorto, StubHub y Viagogo podrían enfrentar multas millonarias.

Iván Escalante, titular de la Profeco, compartió en la mañanera del pueblo del 16 de febrero de 2026 que las plataformas de reventa de boletos ya recibieron su exhorto correspondiente.

Debido a las denuncias que existieron por fans de BTS ante la venta de boletos de las boleteras Ticketmaster y las de reventa como StubHub y Viagogo, la Profeco accionó sobre los señalamientos.

¿En qué consiste el exhorto de Profeco a StubHub y Viagogo sobre la reventa de boletos?

En el exhorto se les informó que deben cumplir con la ley en México y de no ser así, tendrán que pagar la multa correspondiente de acuerdo al Procedimiento por Infracción a la Ley (PIL).

Es decir, el exhorto de la Profeco no es una multa directa como pasó con Ticketmaster y Helloticket que sí operan en territorio nacional.

Sin embargo, de no atender el exhorto de Profeco sí serán acreedores a una multa correspondiente a las infracciones que cumplan, un ejemplo es el de Ticketmaster que podría pagar una multa de hasta 5 millones de pesos por el PIL.