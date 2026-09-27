La Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado en el que aclaró que la prisión domiciliaria de Ernesto Ruffo no frena el proceso en su contra por presunto huachicol fiscal y que esta se otorgó por razones humanitarias.

“Si bien es cierto que la autoridad judicial le concedió el cambio del lugar de cumplimiento de la medida cautelar… ello no implica que su proceso penal se detenga o presente cambios” FGR

Ernesto Ruffo salió del penal de El Altiplano para ir a su casa en Ensenada, Baja California, luego de que su defensa lograra que por ser un adulto mayor con problemas de salud, lleve su proceso en su domicilio.

El exgobernador panista de Baja California pasó 69 días en la cárcel, fue detenido el 16 de julio y salió el 26 de septiembre de 2026.

FGR: Ernesto Ruffo sigue en prisión pero ahora es domiciliaria

La FGR indicó que la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, quien autorizó la prisión domiciliaria, únicamente cambió el lugar para cumplir la medida cautelar que lo priva de la libertad pero el proceso legal continúa y los delitos de los que se le señalan no han sido modificados.

Los delitos por que los que Ernesto Ruffo está procesado son delincuencia organizada y en materia de hidrocarburos.

Los señalamientos es que está vinculado con una presunta red de contrabando de combustible operada mediante ferrotanques.

En la red se incluye a la empresa Ingemar, de la que Ernesto Ruffo es accionista desde 2021.

FGR asegura tener pruebas contundentes contra Ernesto Ruffo

El caso de huachicol fiscal tiene como antecedentes el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, y la localización de otros ferrotanques en San Luis Potosí y Nuevo León en los que solo se había declarado el 10 por ciento del volumen real.

La FGR aseguró que cuenta con pruebas contundentes, dictámenes periciales, entrevistas, diligencias, análisis de información, entre otros elementos, dentro de la investigación.

El daño patrimonial generado ascendería a cuatro mil millones de pesos.