La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el cambio de medida cautelar a prisión domiciliara que se emitió a favor del exgobernador del estado de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

“Se determinó que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa se cumpla en el domicilio del justiciable” FGR

A través de sus redes sociales, la FGR compartió un comunicado de prensa en el que informó sobre la orden judicial que se emitió en la audiencia de revisión celebrada el 25 de septiembre de 2026.

Al detallar el motivo de la resolución, la dependencia explicó que la prisión domiciliaria que se ordenó para Ernesto Ruffo implica la imposición de una serie de medidas de vigilancia.

FGR confirma cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria para Ernesto Ruffo

El viernes 25 de septiembre se celebró una audiencia de revisión en la que un juez federal determinó que Ernesto Ruffo puede salir del penal del Altiplano para seguir su proceso en prisión domiciliaria.

Sobre la orden judicial, la FGR emitió un comunicado en el que informó los detalles de la medida.

Ernesto Ruffo. FGR. (Michelle Rojas / SDPnoticias)

En el desplegado, la FGR resaltó que el cambio de medida cautelar se autorizó debido a que el exgobernador es un adulto mayor y tiene problemas de salud que se probaron mediante dictámenes médicos.

De la misma forma, la fiscalía federal apuntó que por las acusaciones por huachicol fiscal que pesan contra el imputado, la prisión preventiva oficiosa se aplicó de oficio.

A pesar de la prisión domiciliaria que se ordenó, destacó que se mantiene en respeto absoluto a la ley y al debido proceso, así como a las determinaciones del Poder Judicial Federal.

FGR destaca medidas de vigilancia para Ernesto Ruffo

Al informar sobre el cambio de medida cautelar a prisión preventiva que se autorizó para Ernesto Ruffo Appel, la FGR resaltó que la acción implica la imposición de una serie de medidas de vigilancia:

Vigilancia permanente por parte de elementos de la Guardia Nacional (GN)

Prohibición de salir del país

Retiro de su pasaporte y visa

Prohibición para acercarse a los testigos y personas relacionadas con la investigación

Las medidas en cuestión se impondrán a Ernesto Ruffo Appel ante su salida del penal Altiplano en el Estado de México, debido a que la autoridad considera que podría existir el riesgo de fuga.