Ernesto Ruffo sería trasladado a su domicilio hasta el lunes, revela Acosta Naranjo

Ernesto Ruffo sería trasladado desde el Altiplano a su domicilio el lunes 28 de septiembre, reveló el dirigente nacional de Somos, Guadalupe Acosta Naranjo; ya iniciaron los trámites para su salida.

Esto fue mencionado por el equipo legal del exgobernador de Baja California, encabezado por Arturo Germán, quien explicó los documentos presentados para obtener el cambio de medida cautelar.

Junto al abogado Arturo Germán, Guadalupe Acosta Naranjo celebró la nueva medida cautelar de Ernesto Ruffo, acto que definió como humanitario por la edad y estado de salud del exgobernador del PAN.

Ernesto Ruffo sería trasladado a su domicilio hasta el lunes, adelantan abogados

Ante pregunta expresa de “¿cuándo va a salir Ernesto Ruffo del penal del Altiplano?”, el abogado del exgobernador reveló que con mucha probabilidad hasta el lunes 28 de septiembre.

El abogado de Don Ernesto Ruffo, Arturo Germán, explica la decisión de la juez de la causa que permite que lleve el juicio desde su domicilio en Ensenada BC.



Esperemos que el lunes ya sea trasladado a su domicilio.



Gracias a su equipo jurídico, a su familia y grandes amigos. pic.twitter.com/VLriq02yTj — Guadalupe Acosta Naranjo (@acostanaranjo) September 25, 2026

De acuerdo el abogado, si bien ya iniciaron los procesos para el traslado de Ernesto Ruffo a su domicilio, el juez ordenó un promedio aproximado de 48 horas para que se concluya el proceso.

Al respecto, se explicó que Ernesto Ruffo será resguardado por la Guardia Nacional en su domicilio de Ensenada, Baja California, sin contacto con los vinculados en el caso de huachicol que se le imputa.

El litigante también explicó los documentos que se presentaron en la audiencia de este viernes 25 de septiembre, entre ellos un examen médico forense para constatar los padecimientos de Ernesto Ruffo.

Aunado al examen, se compartieron testimoniales de sus vecinos, así como los títulos de propiedad en el domicilio que Ernesto Ruffo ha ocupado en los últimos 14 años, sin posibilidad de sustracción.

Caso Ernesto Ruffo: Guadalupe Acosta celebra cambio de medida cautelar

El abogado Arturo Germán también celebró el cambio de medida cautelar de Ernesto Ruffo, al igual que el dirigente de Somos, Guadalupe Acosta Naranjo, quien compartió el video en redes.

Añadió a su vez que el traslado a su domicilio es un acto de humanidad debido a los problemas de salud de Ernesto Ruffo y su edad, ya que Arturo Germán menciona que el exgobernador bajó al menos seis kilos.

Guadalupe Acosta Naranjo agradeció al equipo jurídico, que adelantó que ahora se enfocarán en la defensa de Ernesto Ruffo y demostrar que no está involucrado en la red de robo de combustible.