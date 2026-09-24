Avengers Endgame Bonus ya está en cines de todo México, no se trata solo del reestreno de la película de 2019; también se le agrega 4 minutos de material extra con miras a lo que será Avengers Doomsday.

Si planeas ir a ver Avengers Endgame Bonus y tienes dudas sobre esos 4 minutos extra, aquí te daremos los detalles.

Avengers: Endgame (Marvel/Disney)

¿Cómo son los 4 minutos extra de Avengers Endgame Bonus?

No te daremos SPOILERS de los 4 minutos extra de Avengers Endgame Bonus, aunque sí te diremos algunos detalles de lo que puedes esperar y dónde se pueden ver estos agregados.

Los 4 minutos extra de Avengers Endgame Bonus se sitúan al final de la película, divididos en tres partes; la primera es un corte extendido del final original, donde vemos la aparición de uno de los antiguos villanos de Los Vengadores.

Las otras dos partes son escenas post créditos, la primera se liga directamente con el destino de uno de los Vengadores, tras los eventos de Spider-Man: No Way Home.

Mientras que la otra implica directamente a la serie de Loki y sus personajes, quienes además ponen la antesala del conflicto principal de Avengers Doomsday.

Además de que ahora también se le cambia el sentido al sonido del martillo al final, pues implica tanto a Iron Man como a otro personaje.

Hulk en Avengers: Endgame (Disney)

¿Qué más hay en Avengers Endgame Bonus?

En realidad lo anterior es todo lo novedoso de Avengers Endgame Bonus, el resto es la película tal cual se estrenó en 2019 sin ningún cambio. Si te gustó o desagradó en ese momento, es posible que te provoque la misma sensación.

Lo único a mencionar es que Avengers Endgame Bonus es la primera película en estrenarse en el formato Infinity Vision de Disney, el cual mejora la calidad de imagen.

En ese sentido te podemos decir que la obra sí se ve muy bien, con colores brillantes y buena definición en los efectos, no se nota que tenga casi 10 años.

Hay que ver en futuro proyectos cómo es que Disney explota este formato, el cual tiene potencial si se aplica bien a las próximas películas del estudio, no solo a Marvel.

Fuera de lo mencionado, no hay nada extra en el filme; ya dependerá de cada fan si decide volver a vivir al fin de la Saga del Infinito en cine.