Tenoch Huerta retomó la polémica que protagonizó en 2023, año en que la saxofonista y activista María Elena Ríos, lo acusó de agresión sexual.

En una conversación con Adela Micha para el programa La Saga, el actor mexicano negó ser un violentador y depredador sexual; respaldando sus palabras, afirmó contar con pruebas que desbaratan los señalamientos que afectaron su carrera.

Tenoch Huerta, de 45 años, reiteró que la denuncia en su contra se hizo pública y se difundió en redes sociales, pero nunca llegó al terreno legal.

En ese contexto, señaló que quien acusa debe probar sus palabras, por lo que en ese momento no se sintió obligado a demostrar su inocencia.

“Ocurre esto de una denuncia falsa, que nunca se materializó ni tuvo sustento legal. Quien acusa tiene la obligación de presentar las pruebas correspondientes. No tengo la obligación de probar mi inocencia, es quien acusa quien debe hacerlo” Tenoch Huerta. Actor

Tenoch Huerta, actor. (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

Chat probaría la inocencia de Tenoch Huerta

Tenoch Huerta insiste en haber mantenido, durante varios meses, una relación sentimental consensuada con María Elena Ríos, de 33 años.

Durante ese periodo, ambos intercambiaron mensajes, chats que aún conversa y que mandó a analizar con peritos tras los señalamientos.

El propósito es sustentar su versión sobre la relación con la activista.

“Poseo elementos probatorios. Cuento con un chat completo, debidamente peritado, que no solo certifica la veracidad del contenido, sino que también incluye un peritaje psicológico y psiquiátrico del mismo” Tenoch Huerta. Actor

Aunque en tres años no ha mostrado el chat, el actor advierte que podría hacerlo.

“Y puedo exhibir el chat para que se constate que la relación se mantuvo y que nunca ocurrió lo que se alega. Los reclamos que se me formulan constantemente son: ‘Me enamoraste, me enamoraste, me enamoraste y me dejaste, me enamoraste y me dejaste, me enamoraste y me dejaste, y eso constituye abuso. Enamorar y abandonar a alguien es abuso’. A lo cual respondo: ‘Eso no es abuso sexual, enamorarse y terminar una relación por falta de compatibilidad entre ambas partes’” Tenoch Huerta. Actor

La conversación habría tenido lugar el junio de 2023, tras un conflicto entre la expareja.