En su mensaje por el cierre de su segundo informe de gobierno, Claudia Sheinbaum expresó su plena confianza en que el Senado de la República aprobará la reforma constitucional que prohíbe la doble nacionalidad para cargos públicos.

Claudia Sheinbaum fue tajante en su mensaje: quienes busquen la candidatura para presidente o alguna gubernatura, deberán de tener nacionalidad única o renunciar a su doble nacionalidad en caso de tenerla.

Claudia Sheinbaum señala que la reforma fortalece la soberanía de México

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, esta reforma es parte de una serie de cambios que buscan fortalecer la soberanía de México, así como la no injerencia; de ahí que esté confiada en el aval del Senado a la prohibición de la doble nacionalidad.

Claudia Sheinbaum mencionó que la reforma señala que todo aquel que quiera ser gobernador, jefe de gobierno o presidente, solo puede ser mexicano, no puede tener la doble nacionalidad.

Dejando en claro que no afecta el derecho de la ciudadanía en general a conservar doble o triple nacionalidad, ni abarca a senadurías, diputaciones o alcaldías.

La presidenta de México calificó esto como una reforma histórica, de la cual tiene la plena confianza que será aprobada sin mayor problema por el Senado el próximo 28 de septiembre.

De obtener la aprobación por mayoría calificada, el dictamen será enviado a los congresos locales para su ratificación obligatoria, para su posterior promulgación en el Diario Oficial de la Federación.

Prohibición de doble nacionalidad forma parte de una serie de reformas apoyadas por Claudia Sheinbaum

La prohibición de la doble nacionalidad para presidentes, gobernadores o jefes de gobierno, forma parte de un proyecto de Claudia Sheinbaum, el cual reforma la Constitución en distintos apartados.

Pues además de señalar esta reforma a la prohibición a la doble nacionalidad, el nuevo artículo 40 de la Constitución menciona que rechaza el intento de injerencia extranjera.

Mientras que el artículo 19 “da la pena máxima a cualquier agente extranjero que intente violar nuestro territorio”, en palabras de la presidenta de México.

Con esto, Claudia Sheinbaum deja en claro que en estos dos años de gobierno se revirtieron decisiones que afectaban directamente al gobierno, la gestión del mismo, así como a la población de México, para con sus pares internacionales.