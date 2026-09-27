Necaxa vs América juegan en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-3 en el Estadio Victoria. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Necaxa vs América: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de la Liga MX
Necaxa 2-3 América es el pronóstico en el Estadio Victoria, como parte en la Jornada 10 del Apertura 2026.
Pronóstico: Necaxa 2-3 América.
Necaxa vs América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Necaxa vs América, en la Jornada 10 de Liga MX en su Apertura 2026.
Necaxa
- Portero: Ezequiel Unsain
- Defensas: Emilio Martínez, Alexis Peña, Alán Montes y Agustín Oliveros
- Mediocampistas: Bryan Garnica, Fernando Arce, Agustín Palavecino y Heriberto Jurado
- Delanteros: Ricardo Monreal y Tomás Badaloni
América
- Portero: Luis Malagón
- Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Santiago Bueno y Cristian Borja
- Mediocampistas: Edwin Cerrillo, Érick Sánchez, Alejandro Zendejas, Raphael Veiga y Brian Rodríguez
- Delantero: Miguel Borja
Necaxa vs América: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX
Necaxa vs América se miden a partir de las 21:00 horas el domingo 27 de septiembre en el Estadio Victoria.
El partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 será transmitido por Fox One.
- Partido: Necaxa vs América
- Fase: Jornada 10 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
- Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: Fox One