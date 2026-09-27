Necaxa vs América juegan en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-3 en el Estadio Victoria. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Necaxa vs América: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Necaxa 2-3 América es el pronóstico en el Estadio Victoria, como parte en la Jornada 10 del Apertura 2026.

Pronóstico: Necaxa 2-3 América.

Necaxa vs América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Necaxa vs América, en la Jornada 10 de Liga MX en su Apertura 2026.

Necaxa

Portero: Ezequiel Unsain

Defensas: Emilio Martínez, Alexis Peña, Alán Montes y Agustín Oliveros

Mediocampistas: Bryan Garnica, Fernando Arce, Agustín Palavecino y Heriberto Jurado

Delanteros: Ricardo Monreal y Tomás Badaloni

América

Portero: Luis Malagón

Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Santiago Bueno y Cristian Borja

Mediocampistas: Edwin Cerrillo, Érick Sánchez, Alejandro Zendejas, Raphael Veiga y Brian Rodríguez

Delantero: Miguel Borja

Necaxa vs América: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX

Necaxa vs América se miden a partir de las 21:00 horas el domingo 27 de septiembre en el Estadio Victoria.

El partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 será transmitido por Fox One.