El proceso para elegir a la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) continúa en vilo, pues la bancada del PRI en la Cámara de Diputados se opuso a la convocatoria.

Así lo dio a conocer el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Raúl Bolaños Cacho, quien declaró que el grupo parlamentario tricolor ya determinó que no acompañará el llamado.

El PRI no va a acompañar la propuesta que envió Morena. Raúl Bolaños Cacho. Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, adelantó que no solo no acompañarán la convocatoria, sino que también se opondrán a la designación si el perfil es cercano a Morena.

Instituto Nacional Electoral (Rogelio Morales Ponce)

Convocatoria para elegir a nueva presidenta se mantiene estancada por rechazo del PRI

La crisis en el INE por el caso Guadalupe Taddei mantiene al instituto acéfalo, pues tras la renuncia de la consejera presidenta no se ha logrado avanzar en el proceso de renovación del cargo.

El procedimiento que tiene que llevarse a cabo en la Cámara de Diputados no ha arrancado, pues ni siquiera se ha emitido la convocatoria debido al rechazo de la oposición.

En especial luego de que la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se opuso a la propuesta de convocatoria que presentó la bancada de Morena.

Sobre el tema, Raúl Bolaños Cacho indicó que ante el rechazo del PRI, ya se trabaja en una propuesta interna que parta de un consenso en el que estén de acuerdo todos los grupos parlamentarios.

De esa manera, señaló, se planea que el proceso inicie desde puntos de acuerdo que permitan avanzar sin mayores dilaciones una vez que se lance la respectiva convocatoria.

Alejandro Morena advierte que PRI rechazará designación de perfiles afines a Morena

En concordancia con la bancada del PRI que se opuso a la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del INE, Alejandro Moreno adelantó que el partido también rechazará los perfiles que sean cercanos a Morena.

Abordado por medios de comunicación, el dirigente nacional del PRI advirtió que los planes del oficialismo están enfocados en intentar tomar el control de las elecciones 2027.

Por eso, Alejandro Moreno sentenció que cualquier perfil que se detecte como afín a Morena y sus aliados, no va a contar con el respaldo de los diputados de la bancada del PRI.