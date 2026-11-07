Ricardo Monreal expresó públicamente su preocupación por la elección de la nueva presidenta del INE sin consenso legislativo.

Al ser abordado por los medios, Monreal advirtió que recurrir a la mayoría legislativa para definir a la nueva Consejera presidenta del INE, podría restar legitimidad al nombramiento.

Si nosotros aplicamos la mayoría, como la Constitución y la ley dicen, si nosotros aprobamos la convocatoria por mayoría... pues va a nacer cuestionada, va a nacer con problemas de señalamientos de que ya está preparando el fraude, que está como adelanto del gobierno, que están con dados cargados. Ricardo Monreal

Monreal advierte riesgos al nombrar nueva presidenta del INE sin consenso; proceso podría retrasarse

Ricardo Monreal señaló que aprobar la candidatura únicamente por ser mayoría, desataría cuestionamientos de la oposición y acusaciones sobre un eventual favoritismo por parte del oficialismo.

Con ello, se opacaría la imparcialidad del proceso y podría afectar la credibilidad institucional del INE antes de que la mujer elegida asuma el cargo como Consejera presidenta.

Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE)

Ante este escenario, Monreal enfatizó la importancia de privilegiar un diálogo con todos los partidos que permita respaldar de forma unánime cada una de las etapas del proceso de selección.

Afirmó que esto implica construir acuerdos sólidos desde la emisión de la convocatoria inicial y la integración del Consejo Técnico Consultivo, hasta la elección final de la presidenta sustituta del INE.

Monreal sostuvo que la intención de Morena es concretar la designación dentro del actual periodo ordinario de sesiones.

No obstante, admitió que la búsqueda de entendimiento entre las distintas fuerzas políticas podría retrasar el calendario parlamentario formalmente previsto.

Esto debido a que las discrepancias entre bancadas podrían provocar que la nominación se aplace o no se concrete durante este mismo periodo ordinario.

Prefiero insistir en el consenso: todos de acuerdo en la convocatoria, luego en el consejo y luego en quien vaya a ser la presidenta sustituta del INE. Mi voluntad personal y la de mi grupo es que sí haya presidenta sustituta antes de que concluya el periodo de sesiones, pero depende de las circunstancias... necesito convencerlos para que vayamos todos juntos. Si no los convenzo, no va a ser conveniente que nombremos a una persona que elijamos por mayoría, porque nacerá cuestionada y no le servirá al INE. Ricardo Monreal

En este sentido, el diputado señaló que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó abordar el acuerdo sobre la convocatoria inmediatamente después de concluir la votación presupuestal en lo particular.

Por tal motivo, Ricrado Monreal reiteró que mantendrá negociaciones con todos los partidos con el firme objetivo de alcanzar una designación consensuada en beneficio del INE.