Ricardo Monreal adelantó la construcción de consenso con partidos de oposición para elegir con unanimidad a la nueva presidenta de INE (Instituto Nacional Electoral) debido a la cuestión de irregularidades.

Si no lo logramos así (con unanimidad) a quien resulte electa por mayoría calificada tendrá un nacimiento cuestionable. Ricardo Monreal, diputado de Morena

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados señaló que prevé que este jueves 12 de noviembre la convocatoria sea sometida a aprobación en el Pleno.

Para medios de comunicación, Ricardo Monreal también calificó de muy grave la “mafia electoral”, por lo que destacó, es importante que el Congreso actúe con responsabilidad.

Nueva presidenta del INE: Ricardo Monreal busca unanimidad en la Cámara de Diputados

Ricardo Monreal adelantó que por el bien de la democracia y la profundidad de la situación, se requiere a todos los grupos parlamentarios para elegir con unanimidad a la nueva presidenta del INE.

Y es que el diputado explicó que si bien tienen la mayoría y pueden ejercerla, buscará los acuerdos para elegir a la nueva presidenta del INE y así generar confianza en el órgano electoral.

Explicó que la unanimidad se requiere para evitar una elección cuestionada ante los diversos señalamientos destapados en la gestión de la exconsejera presidenta, Guadupe Taddei.

Al respecto, Ricardo Monreal destacó que la situación es grave, por lo que es importante la participación del Congreso y que se deslinden responsabilidades, además de sanear al INE.

El diputado señaló a su vez que las irregularidades en el INE tienen varias décadas, por lo que el Congreso debe actuar en pro de la democracia y exigir que se sancione la “mafia electoral”.

Ricardo Monreal plantea jueves 12 de noviembre fecha clave para la presidencia del INE

Este jueves 12 de noviembre podría aprobarse en el Pleno de la Cámara de Diputados la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del INE, adelantó Ricardo Monreal.

Ricardo Monreal prevé aprobación en el Pleno (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Sin embargo, Ricardo Monreal también señaló que está esperando el acuerdo con la convocatoria en la Jucopo, ya que los grupos parlamentarios deben estar de acuerdo con el contenido.

Por ello, Ricardo Monreal señaló que este jueves 12 de noviembre es clave, para comenzar el proceso de elección de la nueva presidenta del INE.