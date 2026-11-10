La mañana de este martes en alcaldía Tláhuac, un automovilista y un motociclista se involucraron en una pelea, misma que se viralizó en redes sociales.

Videos que circulan en X, muestran a un automovilista agrediendo físicamente a un motociclista cuyo cuerpo y vehículo se encontraban atascados debajo del auto del agresor.

De acuerdo con testimonios, el conductor del auto blanco con placas MWZ-730-C, tras impactarse con el motociclista, descendió de su unidad y comenzó a golpearlo aún cuando éste se encontraba sobre el pavimento y no podía defenderse.

Los hechos ocurrieron en el Eje 10 Sur, a la altura de Santa Catarina, en Tláhuac.

TIRA A MOTOCICLISTA, LO PATEA Y HUYE Ocurrió esta mañana en Eje 10 Sur a la Altura de Santa Catarina, Alcaldía #Tláhuac @TlahuacRenace El conductor del vehículo blanco con placas MWZ-730-C bajó de la unidad luego de embestir al motociclista y lo golpeó, después se dio a la fuga. El lesionado sigue tirado en el sitio sin apoyo médico. — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) November 10, 2026

Personas que transitaban por el lugar grabaron la agresión y posteriormente la publicaron en redes sociales a la par que realizaban un llamado de auxilio y una solicitud de apoyo para localizar al conductor del vehículo blanco, posiblemente Volkswagen, quien no ha sido identificado.

Estado de la víctima

El motociclista, de identidad desconocida, permaneció varios minutos en la vialidad sin recibir atención médica inmediata. Se desconoce su estado de salud.

Hasta el momento, no ha dado su versión de los hechos y las autoridades tampoco han proporcionado información sobre lo ocurrido.

Acción tardía

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México aparentemente se enteró de este hecho por medio de redes sociales.

Vía X, preguntó a los denunciantes si aún se requería la asistencia para atender el caso, acción tardía que generó indignación y molestia.

Secretaría de Seguridad Ciudadana se entera de agresión a motociclista por redes sociales (@UCS_GCDMX/X)

La comunidad solicita que se inicie una investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente y la agresión posterior.

Así como se pide ayuda a la ciudadanía para localizar al conductor del vehículo blanco. Se exhorta a cualquier persona que tenga información relevante a que se comunique con las autoridades correspondientes.