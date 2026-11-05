El Partido Acción Nacional (PAN) advirtió que convocará a movilizaciones si Morena intenta imponer a una persona afín al gobierno como nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

Su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, exigió a la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados garantizar una designación ciudadana, apartidista e imparcial antes de las elecciones de 2027.

El coordinador panista en San Lázaro, Elías Lixa Abimerhi, anunció ocho propuestas para blindar la selección, mientras Margarita Zavala pidió revisar contratos y nombramientos de la gestión de Guadalupe Taddei.

Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del INE (Cuartoscuro / Mario Jasso)

¿Qué exige el PAN para elegir a la nueva presidencia del INE?

Durante una conferencia frente al instituto, Romero aseguró que Acción Nacional no busca colocar a una persona cercana, sino impedir que cualquier partido controle la autoridad electoral.

El dirigente advirtió que, si Morena intenta imponer un perfil partidista, el PAN podría cerrar calles o tomar instalaciones del INE y la tribuna legislativa.

Lixa informó que las ocho propuestas fueron entregadas a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, responsable de conducir parte del procedimiento.

Entre ellas, planteó que los cinco integrantes del Comité Técnico de Evaluación no hayan tenido vínculos partidistas ni con el poder durante los ocho años anteriores.

También pidió que las propuestas para integrar ese comité provengan de universidades, instituciones académicas, colegios profesionales y organizaciones independientes de la sociedad civil.

Por su parte, Zavala presentó un escrito ante el INE para solicitar que se revisen los contratos y nombramientos realizados durante la presidencia de Guadalupe Taddei.

La legisladora pidió a la presidenta provisional, Blanca Cruz García, y al Consejo General aprovechar la renovación para recuperar la confianza ciudadana en la imparcialidad del organismo.