Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) presentaron a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral este 12 de enero un paquete de observaciones respecto a la reforma electoral del gobierno federal.

Son 241 propuestas las presentadas por los consejeros del INE, incluida su presidenta, Guadalupe Taddei, entre las que se incluyen:

Blindar los OPLEs

Separar la elección judicial de las elecciones 2027

Aplazar la elección judicial a septiembre

Diseño de boletas a cargo del INE

Sancionar actos anticipados de campaña

Fiscalizar actividades electorales previas a campañas

Sanciones a autoridades que obstaculicen la fiscalización, así sean de la UIF o la FGR

Proteger el padrón electoral

Modelo mixto eletrónico-presencial

Preservar y fortalecer los diputados plurinominales con listas abiertas para asegurar que el candidato pertenece al partido

Revisar el límite constitucional de sobrerrepresentación

Que el voto nulo o la abstención repercuta en el presupuesto asignado a partidos

Permitir financiamiento privado en elecciones judiciales

Otros

Las 241 propuestas aprobadas son resultado de las 316 ideas iniciales que se presentaron en el INE.

INE busca acotar las campañas antes de las campañas

La sanción de actos anticipados de campaña tiene que ver con los precedentes tanto de Morena y aliados como de la oposición PRI-PAN, quienes llevaron procesos internos y de elecciones de candidatos conocidos como “corcholatas” quiene hicieron campaña antes de las precampañas.

Sobre los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), la propuesta es que estos tengan funciones como una base en común pero que se adapten a las necesidades de cada entidad.

Claudia Sheinbaum y Congreso alistan tiempos para la reforma electoral

Claudia Sheinbaum, en su conferencia mañanera de este 12 de enero, detalló que este lunes también va a recibir a los coordinadores parlamentarios de Morena, Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández, para conocer tiempos del proceso legislativo y si se presentaría la reforma electoral para implementarla en 2027 o 2030.

La presidenta de México anunció una reunión el miércoles 14 de enero en la que recibirá a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez.

“El miércoles es la reunión y ahí vamos a tomar algunas decisiones que ya informaremos… de los tiempos para la reforma electoral, cuándo tendría que presentarse, si es para el 27… si el para el 30… cuáles son los elementos mas importantes… en la noche.. siete y siete media de la noche” Claudia Sheinbaum

Cabe recordar que algunos objetivos de la reforma electoral de Claudia Sheinbaum son: