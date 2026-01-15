Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y coordinador del bancada de Morena, compartió que la presentación de la reforma electoral depende de lograr acuerdos con PT y Partido Verde.

Esto debido a que Monreal adelantó que el dictamen, elaborado por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, bajo la titularidad de Pablo Gómez, contempla al menos 12 reformas constitucionales.

Morena buscará acuerdos con PT y Partido Verde por reforma electoral; proyecto podría ser presentado en febrero

La noche de este miércoles, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral sostuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, así como con los representantes de Morena en la Cámara de Diputados y Senadores.

Tras finalizado el encuentro, Ricardo Monreal señaló que resultará indispensable alcanzar consensos con el PT y Partido Verde ante las más de 10 reformas que plantea el proyecto.

En este sentido, manifestó que será en las próximas horas y días cuando se realice un diálogo con los coordinadores de ambos partidos, con la intención de presentar el contenido del proyecto de la reforma electoral y avanzar en los acuerdos.

Una vez que esto ocurra, Ricardo Monreal adelantó que el dictamen podría ser presentado en unas semanas más, aproximadamente entre la primer y segunda semana de febrero.

Esto para que el dictamen sea analizado ya por la Cámara de Diputados y dar paso a su votación.

Reforma electoral garantiza independencia del INE, asegura Ricardo Monreal

Ante medios de comunicación, Ricardo Monreal adelantó que el proyecto de la reforma electoral sí garantiza la independencia del INE, pese a una sugerencia de Pablo Gómez que apuntaba lo contrario.

Asimismo, quedaría confirmada la permanencia de las oficinas estatales del INE, garantizando que sean estas las encargadas de realizar las elecciones de manera local.

Monreal añadió que la reforma electoral también contempla acciones como:

reducción del gasto electoral

reducción de financiamiento y prerrogativas de los partidos políticos

regulación de los spots políticos

posible eliminación del fuero de los legisladores

Y, además de ello, por petición de la presidenta Sheinbaum se podrían llevar acabo consultas ciudadanas, para que se permita la opinión de la ciudadanía acerca de esta reforma.