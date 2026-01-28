Verónica Martínez es una política mexicana con más de dos décadas afiliada al PRI, desempeñando múltiples cargos legislativos, tanto a nivel estatal como federal, y actualmente impulsa iniciativas en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados en temas económicos, sociales, infraestructura y desarrollo.
¿Quién es Verónica Martínez?
Verónica Martínez García es una política mexicana afiliada al Partido Revolucionario Institucional (PRI), actual diputada federal en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Representa al PRI por representación proporcional y forma parte del Grupo Parlamentario priista en San Lázaro, donde impulsa iniciativas en temas sociales, infraestructura, inclusión y desarrollo económico.
¿Qué edad tiene Verónica Martínez?
Verónica Martínez nació el 11 de enero de 1984 en Torreón, Coahuila, por lo que actualmente tiene 42 años.
¿Verónica Martínez tiene esposo?
Sí, Verónica Martínez está casada con un hombre de nombre Alejandro; sin embargo, se desconocen detalles sobre su vida.
¿Qué signo zodiacal es Verónica Martínez?
Al haber nacido el 11 de enero, Verónica Martínez es Capricornio, signo que se caracteriza por ser trabajador, ambicioso y decidido.
¿Verónica Martínez tiene hijos?
Sí, Verónica Martínez y Alejandro tienen dos hijos.
¿Qué estudió Verónica Martínez?
Verónica Martínez tiene una formación académica sólida en temas administrativos y públicos:
- Licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas por la Universidad Iberoamericana de Torreón
- Maestría en Gestión Pública Aplicada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)
¿En qué ha trabajado Verónica Martínez?
Verónica Martínez cuenta con una trayectoria política de más de dos décadas dentro del PRI, con diversos cargos públicos y legislativos:
- Diputada local en el Congreso de Coahuila, representando distritos locales en dos ocasiones (2009–2011 y 2015–2017)
- Presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Coahuila (2015–2017), siendo la primera mujer electa para ese cargo en la entidad
- Titular de la Secretaría de la Juventud de Coahuila, cargo partidario/administrativo ligado al desarrollo de políticas juveniles
- Senadora de la República por Coahuila en la LXIV y LXV Legislaturas del Congreso de la Unión (desde el 1 de septiembre de 2018)
- Diputada federal por el PRI en la LXVI Legislatura, cargo que ejerce desde 1 de septiembre de 2024, participando en comisiones clave y presentando diversas iniciativas legislativas
- Martínez también forma parte de comisiones como Energía, Infraestructura y Relaciones Exteriores, y lidera grupos de amistad parlamentaria con países como Estados Unidos, Suecia, Marruecos, Ghana y Egipto.