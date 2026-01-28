Verónica Martínez es una política mexicana con más de dos décadas afiliada al PRI, desempeñando múltiples cargos legislativos, tanto a nivel estatal como federal, y actualmente impulsa iniciativas en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados en temas económicos, sociales, infraestructura y desarrollo.

¿Quién es Verónica Martínez?

Verónica Martínez García es una política mexicana afiliada al Partido Revolucionario Institucional (PRI), actual diputada federal en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Representa al PRI por representación proporcional y forma parte del Grupo Parlamentario priista en San Lázaro, donde impulsa iniciativas en temas sociales, infraestructura, inclusión y desarrollo económico.

¿Qué edad tiene Verónica Martínez?

Verónica Martínez nació el 11 de enero de 1984 en Torreón, Coahuila, por lo que actualmente tiene 42 años.

¿Verónica Martínez tiene esposo?

Sí, Verónica Martínez está casada con un hombre de nombre Alejandro; sin embargo, se desconocen detalles sobre su vida.

Verónica Martínez, diputada federal por el PRI (Ig: @veronica_mtz11)

¿Qué signo zodiacal es Verónica Martínez?

Al haber nacido el 11 de enero, Verónica Martínez es Capricornio, signo que se caracteriza por ser trabajador, ambicioso y decidido.

¿Verónica Martínez tiene hijos?

Sí, Verónica Martínez y Alejandro tienen dos hijos.

¿Qué estudió Verónica Martínez?

Verónica Martínez tiene una formación académica sólida en temas administrativos y públicos:

Licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas por la Universidad Iberoamericana de Torreón

Maestría en Gestión Pública Aplicada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)

¿En qué ha trabajado Verónica Martínez?

Verónica Martínez cuenta con una trayectoria política de más de dos décadas dentro del PRI, con diversos cargos públicos y legislativos: