Ricardo Castañeda, director de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), reveló cuál es la cifra de personas que han registrado sus líneas telefónicas en la primera quincena de enero de 2026.

De acuerdo con el funcionario, más de dos millones de personas ya se han registrado en el padrón de telefonía móvil apenas una semana después de ponerse en marcha esta medida.

Es de recordar que el registro puede hacerse de manera presencial o en línea, presentando lo siguiente:

Registro de datos biométricos

Verificación facial

Vinculación de la CURP

celular (Pixabay)

2 millones 151 mil 802 líneas ya se registraron en el padrón de telefonía

A pesar de la resistencia que han mostrado algunos por proporcionar sus datos biométricos, las autoridades han registrado 2 millones 151 mil 802 líneas al corte del 15 de enero de 2026.

En opinión del director de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, estos números son un indicativo de que “va muy bien” el registro de las líneas telefónicas.

Por lo anterior, señaló que esperan una amplia participación de la ciudadanía antes del 30 de junio de 2026, fecha límite en la que más de 158 millones de líneas podrán darse de alta en el padrón de telefonía.

Cabe señalar que a partir del 9 de enero de 2026, todos los usuarios de telefonía móvil deberán registrar su número al padrón de telefonía vinculándolo a su CURP o pasaporte.