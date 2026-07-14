Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México reaccionó a los audios difundidos de Marina del Pilar, gobernadora de Baja California de una conversación privada con presuntos agentes de Estados Unidos.

“Ella ya dio su explicación, no sabe realmente ni siquiera bien con quién está hablando (...) Todo mundo lo escuchó, no sabemos qué persona es, no sabemos si es de autoridades estadounidenses (...) No pone en riesgo en nada la seguridad de Baja California” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Desde su conferencia mañanera del pueblo del martes 14 de julio 2026, la presidenta de México, negó que se pusiera en riesgo la seguridad de Baja California.

Cabe recordar que los audios de la conversación privada de Marina del Pilar fueron difundidos por el periodista Héctor de Mauleón.

Marina del Pilar asegura que agentes estadounidenses no acreditaron su identidad

A través de un comunicado, Marina del Pilar aclaró el contexto de los fragmentos de una conversación privada que sostuvo son acerca de presuntos agentes estadounidenses, quienes no lograron acreditar su identidad.

Señaló que durante la conversación esas personas plantearon escenarios legales sin presentar documentos, identificaciones o requerimientos oficiales que respaldaran sus afirmaciones.

Sin embargo en los audios difundidos en redes sociales se plantea el escenario de generar una orden de extradición en contra de la gobernadora de Baja California, pero sin decirle porque delito se le busca.

A cambio Marina del Pilar habría ofrecido su disposición a dar información de las mesas de seguridad; sin embargo, la gobernadora pedía que buscaran a su abogado en Miami, los agentes del FBI y que tuvieran una nueva conversación en México.

Asimismo, en referencia la cooperación e intercambio de información, señaló en su comunicado que se refiere a exclusivamente a la coordinación institucional que mantiene Baja California, como entidad fronteriza con las autoridades de México y Estados Unidos en materia de seguridad.

Marina del Pilar no cometió delito, asegura Harfuch

Por su parte, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que la gobernadora de Baja California no cometió delito alguno, al ofrecer información de las mesas de seguridad y señaló que esos datos son públicos.