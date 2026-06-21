Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, exigió al gobierno federal, entregar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante la petición de Estados Unidos de detenerlo con fines de extradición.

“Que se entregue a Rocha Moya y a sus cómplices y que se investigue públicamente a los demás acusados” Maru Campos. Gobernadora de Chihuahua

Maru Campos dijo que el país vive una crisis de confianza internacional ante la negativa del gobierno federal de procesar a gobernantes y funcionarios señalados por vínculos con el crimen organizado.

Agregó que la crisis de confianza internacional pone en riesgo al país de enfrentar intervenciones extranjeras y al Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).

Maru Campos pide que no se use la soberanía como escudo de impunidad

Maru Campos señaló que su posición es en contra de la intervención extranjera, pero dijo que no va a aceptar que usen la soberanía como escudo de impunidad.

Además, dijo que por el caso de Rubén Rocha Moya está en juego la libertad y la seguridad de todas las familias de México.

La mandataria estatal se pronunció por hacer cumplir la ley y fortalecer el estado de derecho en lugar de discursos.

Maru Campos pide no caer en el falso patriotismo como escudo de Morena

Maru Campos pidió no caer en el juego del falso patriotismo y usar el orgullo nacional como escudo de los morenistas.

La gobernadora de Chihuahua dijo que es importante hablar del futuro de México a pesar de que ahora se piensa solo en el Mundial 2026.