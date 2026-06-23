Claudia Sheinbaum, presidenta de México, consideró propaganda política el llamado de la gobernadora Maru Campos para que entregue a Rubén Rocha Moya a las autoridades de Estados Unidos.

“Es propaganda política… no voy a caer en un debate con la gobernadora de Chihuahaua… cada quien que cumpla su trabajo… y hay una relación institucional” Claudia Sheinbaum

Así lo dijo ante el videomensaje de Maru Campos del 21 de junio en el que dijo que hay una crisis internacional generada por no entregar a Rubén Rocha Moya que pone en riesgo al Tratado México, Estado énidos, Canadá (T-MEC) y otros aspectos de la relación con Estados Unidos.

En su mensaje, Maru Campos pidió que no se use la soberanía nacional como escudo de impunidad.

Claudia Sheinbaum negó que se ponga en riesgo el T-MEC como afirmó Maru Campos

Claudia Sheinbaum negó que se ponga en riesgo el T-MEC por no entregar a Rubén Rocha Moya y dijo que en realidad México tiene una buena posición frente a Estados Unidos en comparación a otros países del mundo.

Recordó que la visión del presidente Donald Trump ha sido optar por un proteccionismo frente a todos los acuerdos comerciales que tiene con el mundo entero, no solo con México y Canadá.

La presidenta negó que haya una relación tensa con Estados Unidos es insistió que es politiquería las versiones que así lo afirman.

Sheinbaum destaca trabajo en seguridad entre México y Estados Unidos

Claudia Sheinbaum dijo que también hay colaboración en seguridad con Estados Unidos y que los trabajos van avanzando.

Además, mencionó que el propio embajador de Estados Unidos en México, Ron Jhonson ha reconocido el trabajo conjunto entre ambos países.