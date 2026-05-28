La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, argumentó el citatorio que la Fiscalía General de la República (FGR) hizo a Maru Campos tras operación en campo de agentes de Estados Unidos en Chihuahua.

Sheinbaum aclaró que así como Maru Campos está siendo citada por la FGR también estarían entrevistando “a muchas otras personas”.

Claudia Sheinbaum argumenta citatorio a Maru Campos por la FGR

La presidenta explicó en la conferencia del 28 de mayo de 2026, que a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, “no se le está imputando” por la operación en campo de “agentes extranjeros” en el estado.

Sheinbaum señaló que el citatorio de la Fiscalía General de República (FGR) fue para que Campos diera “su versión” de lo que sucedió en Chihuahua en abril de 2026 con los agentes estadounidenses.

Asimismo, explicó que a la par del citatorio a Maru Campos, la FGR está llamando a otros servidores públicos a decir qué pasó en el operativo donde la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Chihuahua intervino con agentes extranjeros.

“Se le convocó para que pudiera dar su versión [de los hechos] (...) la FGR abrió investigación y se está entrevista a muchas otras personas”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Claudia Sheinbaum recuerda que el trabajo con Estados Unidos es “intercambio de inteligencia”

La presidenta de México argumentó el citatorio a Maru Campos por la FGR y recordó que agentes extranjeros operaron aquel abril 2026 en Chihuahua, aunque no era permitido.

Sheinbaum explicó que si bien México hace trabajo coordinado con Estados Unidos, este solo es para “ayuda en inteligencia, en investigación”, pero no para que sustituyan “las labores que hacen los mexicanos”.