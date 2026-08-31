El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, presentó en la mañanera del pueblo el ABC de las Emociones, el nuevo proyecto sobre la salud mental por el que explicó la importancia de enseñarla en adolescentes.

De forma metafórica, Mario Delgado comparó la razón y las emociones con un árbol, explicando, además, que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) se preocupa por la salud mental de las infancias.

Mario Delgado explica la importancia del ABC de las Emociones

El secretario Mario Delgado junto con Claudia Sheinbaum, Clara Brugada y otros servidores públicos de la SEP, informaron sobre el ABC de las Emociones que se implementará en secundaria y bachillerato en el ciclo escolar 2026-2027.

Argumentando la decisión de la SEP de dedicar una hora a la semana para el ABC de las Emociones, Mario Delgado explica a qué se debió este nuevo proyecto.

Comparando la razón y la emoción con un árbol, el secretario señaló que así como en un árbol, no están desconectados aunque así pareciera, pues finalmente todo es “un mismo árbol”.

“El conocimiento nos explica cómo está hecho el mundo. Pero lo que sentimos nos dice qué lugar queremos ocupar en él. Por eso, en una persona la razón y la emoción crecen como la copa y la raíz de un mismo árbol; la copa busca la luz, y la raíz busca el agua, pero es un mismo árbol”. Mario Delgado, titular de la SEP.

Asimismo, Delgado subrayó que el interés en la salud mental es desde la NEM, argumentando que con este nuevo proyecto se da la bienvenida al nuevo ciclo escolar 2026-2027, apoyando a los que se atreven a hablar y a escuchar.