El ABC de las emociones es una nueva estrategia de la Secretaría de Educación Pública (SEP) enfocada en fortalecer el bienestar emocional y la salud mental de adolescentes durante el ciclo escolar 2026-2027. La iniciativa contempla materiales específicos para estudiantes, docentes y familias.

Las guías forman parte de la estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y buscan ofrecer herramientas para identificar y expresar emociones, mejorar la comunicación y acompañar a los jóvenes ante situaciones que pueden afectar su bienestar.

SEP presenta el ABC de las emociones. (Tomada de video/@centrodeproduccioncepropie5039)

¿Cómo descargar las guías del ABC de las emociones?

La SEP puso a disposición el sitio oficial ABC de las emociones, donde se pueden consultar los materiales digitales y descargar las guías correspondientes a cada integrante de la comunidad educativa.

En el portal encontrarás la orientación para madres, padres y personas cuidadoras, diseñada para dar continuidad al trabajo de educación socioemocional desde casa:

La estrategia contempla la distribución de millones de ejemplares impresos, y entre ellos se encuentran materiales para estudiantes, familias y maestros, además de actividades relacionadas con el uso de redes sociales y dispositivos digitales.

El programa del ABC de las emociones se aplicará principalmente en tercero de secundaria y bachillerato, con un espacio semanal destinado a trabajar temas socioemocionales.

La intención es que las escuelas y familias cuenten con herramientas para acompañar a los adolescentes durante esta etapa.