El ABC de las Emociones se implementará una hora todos los lunes en cada Secundaria y Bachillerato de todo el país, anuncio la Secretaría de Ecuaciones Pública (SEP).

El programa de salud mental para las escuelas de México está dirigido a un total de 6.8 millones de estudiantes de tercero de Secundaria y Bachillerato.

Las edades que comprende el programa de salud mental van de los 14 a los 18 años de edad y tiene un enfoque preventivo.

El ABC de las Emociones: tiempo que dedicarán cada semana

El tiempo que se destinará a ofrecer el ABC de las Emociones será una hora por semana. En secundaria será de manera personalizada y en Bachillerato de manera general.

Se incluirán asambleas con padres de familia y cuidadores de octubre diciembre de 2026. Se van a repartir 16 millones de guías para jóvenes estudiantes, docentes y padres de familia.

La SEP contempla brigadas de salud mental en las escuelas y presencia del programa en Centros Comunitarios México Imparable.

Línea de la vida es complementaria al ABC de las Emociones en escuelas

Mario Delgado, titular dela Secretaría de Educación Pública (SEP), dijo que es importante identificar lo que sienten los jóvenes y expresarlo, así como pedir ayuda en caso de requerirlo.

La Línea de la Vida 800 911 2000 será una herramienta complementaria al ABC de las Emociones, la cual está disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana.

Además de vía telefónica, la herramienta esta disponible mediante mensajería y en web.