Mediante redes sociales, la senadora de Morena, Andrea Chávez, confirmó que está embarazada de su primer hijo con Emil Kamar, quien la acompañaba sosteniendo una ecografía.

“Con mi corazón desbordado de alegría, y con la emoción a flor de piel, les comparto que Emil y yo enfrentaremos juntos el reto más importante de nuestras vidas”. Andrea Chávez, senadora de Morena

Andrea Chávez aclaró que si bien había tomado la decisión de mantener su vida privada alejada del ojo público, no podía evitar compartir la noticia de su embarazo, aunque no dio más detalles del mismo.

Asimismo, Andrea Chávez mencionó que anhelaba entregar una esperanza tras denunciar por años los dolores de nuestra tierra, ante las amenazas de guerra y crisis que asedian al mundo.

Andrea Chávez afirma que su hijo le dará energía para buscar oportunidades para niños de Chihuahua

En su mensaje, Andrea Chávez destacó que su hijo nacerá rodeado de amor y se dejarán la piel por su futuro; sin embargo, recuerda que hay miles de niños en Chihuahua sin esas oportunidades.

Andrea Chávez confirma que está embarazada (Andrea Chávez)

Al respecto, asegura que su embarazo le dará más energía para que todos los niños de Chihuahua tengan las mismas oportunidades que su hijo , en educación y felicidad.

Ya que, tal como escribió Andrea Chávez, su hijo transformó desde antes de nacer la manera en la cual la senadora y Emil Kamar ven el mundo, así como su forma de amar.

Andrea Chávez sentenció que la idea de brindar las mismas oportunidades a los niños de Chihuahua no es un sueño, ni una utopía, sino su obligación por aquellos que están por nacer.

Andrea Chávez recuerda las historias de su abuela en mensaje sobre su embarazo

Andrea Chávez también contó en su mensaje que al enterarse de su embarazo recordó a su abuela Cristina, quien murió en 2025.

Agregó que ella siempre fue su brújula de izquierda y su amor incondicional, quien le enseñó a luchar con las nanas tristes de Atahualpa a su negrito, o historias de barraca de Garcia Lorca.

Y sentenció que serán estas mismas enseñanzas las que guiarán a su hijo, con los dolores de Luchín de Victor Jara o la voz pura de Mercedes Sosa.