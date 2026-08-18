Emmanuel Reyes Carmona presentará una denuncia contra Ricardo Sheffield Padilla tras señalarlo de promocionar anticipadamente su imagen para ser candidato a la alcaldía de León y usar recursos de una organización religiosa.

Ricardo Sheffield acusó a Emmanuel Reyes de tramitar supuestas cartas de residencia falsas en diversos municipios de Guanajuato, lo cual provocó que el político amagara con iniciar un proceso interno en Morena.

Ante estos señalamientos, Emmanuel Reyes pide que se solicite información a tres ayuntamientos de Guanajauto para comprobar si es verdad que solciitpo cartas de residencia.

Emmanuel Reyes prepara denuncia contra Ricardo Sheffield

El senador de Morena, Emmanuel Reyes adelantó que prepara una denuncia contra Ricardo Sheffield por presuntos ataques y descalificaciones en su contra.

Emmanuel Reyes asegura que el discurso de Ricardo Sheffield ha afectado su imagen y reputación, por lo que también iniciará un procedimiento administrativo en Morena.

El político busca que Ricardo Sheffield sea sancionado y pierda sus derechos políticos o incluso que sea expulsado de Morena.

Emmanuel Reyes, senador de Morena (Instagram/@emmanuelreyescarmona)

Emmanuel Reyes menciona que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena establece los motivos por los cuales Ricardo Sheffield podría ser sancionado, en este caso sería por presuntas calumnias y difamación.

El senador señala que también prepara un proceso legal contra Ricardo Sheffield por dañar su imagen pública, ya que asegura que su homólogo ha lanzado acusaciones sin fundamento en su contra.

Emmanuel Reyes reta a Ricardo Sheffield a demostrar sus señalamientos

Ricardo Sheffield asegura que Emmanuel Reyes solicitó cartas de residencia en León, Irapuato y Celaya para intentar cumplir con el requisito de residencia efectiva y así poderse postular a la alcaldía de León.

Emmanuel Reyes retó a Ricardo Sheffield a acudir a los ayuntamientos de estos tres municipios para confirmar si es cierto que solicitó cartas de residencia.

Reiteró que las palabras de Ricardo Sheffield fueron calumnias y lo acusa de lanzar estos improperios en su contra debido al incremento de números en las encuestas ante su posible candidatura a la presidencia municipal de León.