Morena endureció los filtros de selección rumbo a las elecciones de 2027, con el objetivo de evitar que perfiles vinculados a conductas contrarias a los principios del partido lleguen a las boletas.

El diputado Carlos Zurita informó que, si bien el modelo de selección en la encuesta, también se implementarán criterios más estrictos como la consulta a los antecedentes penales de los aspirantes.

Morena revisará antecedentes de sus candidatos rumbo a las elecciones 2027

Como parte de los filtros de Morena para seleccionar a sus coordinadores rumbo a las elecciones 2027, el movimiento consultará los antecedentes de los aspirantes y así detectar posibles vínculos con actividades delictivas.

Carlos Zurita, diputado de Morena, detalló que las encuestas seguirán siendo el modelo de selección de aspirantes, que medirán la trayectoria, así como la proximidad de los perfiles con la ciudadanía.

“Habrá que recordar que el modelo será la encuesta, pero la encuesta no solamente mide popularidad, también mide cercanía y en algunos casos si existen antecedentes penales o malas trayectorias”. Carlos Zurita, diputado local del Estado de México

El morenista reiteró los filtros del partido para todos los que aspiren a alguna candidatura como alcaldes o diputados federales, cuya convocatoria llegará hasta finales del mes de agosto.

Cabe mencionar que además de revisar antecedentes penales, Morena estableció otros filtros para sus aspirantes rumbo a las elecciones de 2027. Entre los principales están: