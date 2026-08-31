Higinio Martínez, recién designado como presidente de la mesa directiva del Senado, afirmó que Morena tiene que resolver diversos problemas rumbo a las elecciones de 2027.

Este comentario surgió luego de las declaraciones de la secretaria Rosa Icela Rodríguez, quien pidió a todos los militantes de Morena a poner el movimiento por encima de los intereses personales.

“Si no corregimos cosas en Morena, tampoco vamos a resolver cosas”. Higinio Martínez

Higinio Martínez admite que Morena debe corregir errores rumbo a 2027

En entrevista con López-Dóriga, Higinio Martínez señaló que Morena debe corregir algunas cosas para poder resolver diversos problemas en el futuro, aunque no profundizó en el tema.

Respecto a la complejidad de este periodo de sesiones por el tema de las elecciones 2027, Higinio Martínez enfatizó que el proceso no se gana desde la tribuna, sino afuera del Senado.

Higinio Martínez (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Higinio Martínez coincidió con la postura de Rosa Icela Rodríguez respecto a poner a Morena y el país por encima de los intereses personales, enfatizando que, para él, lo primero es el movimiento.

Asimismo, Higinio Martínez destacó que su trabajo como presidente de la mesa directiva será conducir los debates garantizando el respeto a la libre expresión de todos los legisladores, sin importar el partido.

Martínez aclaró que la presidencia de la mesa directiva no es para fijar discursos de grupo o estrategias partidistas, ya que esa labor corresponde a las coordinaciones de cada partido político.