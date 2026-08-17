Ismael Burgueño, aspirante a la coordinación de Morena en Baja California, afirmó que el movimiento “no tiene oposición” en este estado, ya que otros partidos carecen de estructura y de liderazgos.

“Si no hubiera representación proporcional, hubiera puro representante de Morena”. Ismael Burgueño, aspirante a la coordinación de Morena en Baja California

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, Ismael Burgueño reveló que Baja California es el único estado a nivel nacional donde, desde 2018, Morena ha logrado el “carro completo”, ganando todos los cargos en disputa.

Ismael Burgueño asegura que “no hay oposición” contra Morena en Baja California

Ismael Burgueño aseguró que Morena tiene un gran nivel de aceptación en Baja California, al punto de afirmar que el movimiento “no tiene oposición” y estarían en todos los cargos si no hubiera representación proporcional:

Ismael Burgueño afirma que Morena “no tiene oposición” en Baja California (Cuartoscuro)

Como un ejemplo específico, Ismael Burgueño nombró las elecciones en las que ganó Tijuana, pues obtuvo el 60% de la votación, mientras que otros partidos apenas alcanzaron el 12% de votos.

Atribuye esta falta de oposición a que la “marca Morena está muy fuerte” y existe una gran empatía con los programas federales, así como con el aumento al salario mínimo y los esquemas del IVA en la frontera.

Burgueño reitera que la gente tiene un reconocimiento total hacia el Morena lo que ha permitido que se mantenga frente a partidos que, en sus palabras, “no pintan” en el panorama político actual en Baja California.

Cabe mencionar que Ismael Burgueño es alcalde con licencia de Tijuana ya que busca la coordinación del Comité en Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en este estado.