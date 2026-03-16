Durante la conferencia del 16 de marzo de 2026, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció el inicio de una nueva etapa de registro para la Pensión Bienestar dirigida a personas con discapacidad permanente.

El proceso se llevará a cabo del 23 al 29 de marzo de 2026 en módulos presenciales, con inscripciones organizadas por orden alfabético.

El programa otorga un apoyo de 3,300 pesos bimestrales y aplicará en 24 estados de México, mientras que en ocho entidades se limitará a personas de 0 a 29 años.

Calendario de registro para Pensiones del Bienestar para personas con discapacidad 2026 (Gobierno de México )

¿Cuándo inicia el registro de la Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad marzo 2026?

Tal y como se informó en la mañanera de este 16 de marzo del 2026, se reveló cuándo comenzará el registro para la Pensión del Bienestar para personas con discapacidad permanente.

De acuerdo a la información, la primera etapa de registro comenzará del 23 al 29 de marzo de 2026, de forma presencial en los módulos del Bienestar.

Los módulos podrán ser consultados en la página: www.gob.mx/bienestar y como se ha hecho con anterioridad, las inscripciones comenzarán por orden alfabético según la primera letra del primer apellido.

Es por eso que te presentamos el calendario de registro de la Pensión Bienestar Discapacidad 2026:

Lunes 23 de marzo: letras A, B, C.

Martes 24 de marzo: letras D, E, F, G, H.

Miércoles 25 de marzo: letras I, J, K, L, M.

Jueves 26 de marzo: letras N, Ñ, O, P, Q, R.

Viernes 27 de marzo: letras S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Sábado 28 de marzo: todas las letras.

Domingo 29 de marzo: todas las letras.

¿En qué estados aplicará el registro a la Pensión Bienestar Discapacidad 2026?

Cabe recordar que las inscripciones del programa de pensiones del Bienestar para discapacidad permanente está dirigido a personas de 0 a 64 años en los siguientes 24 estados del país:

Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Ciudad de México Colima Estado de México Guerrero Hidalgo Michoacán Morelos Nayarit Oaxaca Puebla Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas

Para los demás estados de México, es decir: Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, solo habrá inscripciones de apoyo para personas con discapacidad de los 0 a los 29 años.

Para quienes quieran registrarse para el apoyo de pensiones del Bienestar para personas con Discapacidad, en donde habrá un apoyo de 3 mil 300 pesos, deberán acudir a los módulos con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente: Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad.

CURP Impresión reciente.

Acta de nacimiento legible.

Comprobante de domicilio que no sea mayor a 6 meses, como: teléfono, luz, gas, agua o predial.

Certificado de discapacidad emitido por alguna Institución Pública de Salud.

Teléfono de contacto ya sea celular o de casa.

El horario de atención de los módulos durante las inscripciones para la pensión del Bienestar para personas con discapacidad 2026, se realizará de de 10 am a 4 pm.