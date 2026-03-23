El periodo de registro para el programa social Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad ya está disponible.

El calendario por letra indica que las inscripciones serán del 23 al 29 de marzo.

Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad (Margarito Pérez Retana)

Desde el año 2019, el gobierno federal a través de la Secretaría del Bienestar, puso en marcha el programa que otorga un apoyo de 3 mil 300 pesos bimestrales a los beneficiarios.

A 7 años de su lanzamiento, la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad beneficia a más de 1 millón de personas en todo el país.

Fechas de registro a la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad

Si estás interesado en recibir el apoyo económico bimestral que ofrece la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad, el calendario por letra indica que estas son las fechas:

Lunes 23 de marzo: A, B, C

Martes 24 de marzo: D, E, F, G, H

Miércoles 25 de marzo: I, J, K, L, M

Jueves 26 de marzo: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 27 de marzo: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 28 y domingo 29 de marzo: Todas las letras

Las letras que se indican por cada día en el calendario de registro, corresponden a la letra inicial del primer apellido del interesado en recibir el apoyo económico.

Requisitos para registrarse en la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad

En lo que corresponde a los requisitos que deben cumplir quienes estén interesados en registrarse en la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad, se informó que se tratan de estos:

Identificación oficial vigente, ya sea credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad

CURP en una impresión reciente

Acta de nacimiento que sea legible

Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a 6 meses, como el caso de recibo de teléfono, luz, gas, agua o predial

Certificado de discapacidad que haya sido emitido por alguna institución pública de salud

Teléfono de contacto tanto celular como de casa

Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad (Crisanta Espinosa Aguilar | Cuartoscuro)

Además, debes saber que el registro solo es presencial, por lo que deberás acudir a alguno de los Módulos de Bienestar que se han instalado en cada municipio y alcaldía.