¿Cuáles son las fechas de pago de la Pensión Bienestar Adultos Mayores para los meses marzo y abril 2026? El calendario oficial indica que los depósitos por letra son los siguientes:

Lunes 2 de marzo 2026: Letra A

Martes 3 de marzo 2026: Letra B

Miércoles 4 y jueves 5 de marzo 2026: Letra C

Viernes 6 de marzo 2026: Letras D, E, F

Lunes 9 y martes 10 de marzo 2026: Letra G

Miércoles 11 de marzo 2026: Letras H, I, J, K

Jueves 12 de marzo 2026: Letra L

Viernes 13 y martes 17 de marzo 2026: Letra M

Miércoles 18 de marzo 2026: Letras N, Ñ, O

Jueves 19 de marzo 2026: Letras P, Q

Viernes 20 y lunes 23 de marzo 2026: Letra R

Martes 24 de marzo 2026: Letra S

Miércoles 25 de marzo 2026: Letras T, U, V

Jueves 26 de marzo 2026: Letras W, X, Y, Z

Fue la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, quien presentó los detalles del calendario de pagos del que destacó, será compatible con los de la Pensión Mujeres Bienestar.

Por otro lado, la funcionaria federal ofreció un balance sobre las cifras de beneficiarios, así como el presupuesto que se destinará durante el año para entregar los recursos a los adultos mayores.

Calendario de Pensión Bienestar Adultos Mayores Marzo comparte fechas con Pensión Mujeres Bienestar

En la mañanera del 2 de marzo, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer el calendario Pensión Bienestar Adultos Mayores para el bimestre Marzo y abril 2026 por letra.

Tras destacar que los pagos comienzan el mismo 2 de marzo y concluyen el 26 del mismo mes, detalló que las fechas también aplicarán para beneficiarios de la Pensión Mujeres Bienestar.

Sobre el monto de los recursos, dijo que en el caso de los adultos mayores, recibirán 6 mil 400 pesos, mientras que las mujeres de 60 a 64 años cobrarán la cantidad de 3,100 pesos.

Calendario Pensión Bienestar Adultos Mayores para el bimestre marzo abril 2026 (Presidencia)

Destacan cifras de pensiones para adultos mayores

Al presentar el calendario Pensión Bienestar Adultos Mayores de los meses marzo y abril 2026, Ariadna Montiel destacó que hasta el momento hay 13.6 millones de beneficiarios.

Asimismo, dijo que en la Pensión Mujeres Bienestar hay registradas 2.9 millones de beneficiarias, por lo que resaltó que el gobierno federal invertirá 96 mil 949 millones de pesos.