Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, se pronunció sobre la victoria que Fátima Bosch tuvo en Miss Universo 2025, “es un ejemplo” aplaudió.

La presidenta de México celebró que Fátima Bosch fuera la ganadora de Miss Universo 2025 sobre todo después de que la tabasqueña decidió pronunciarse contra Nawat Itsaragrisil.

Claudia Sheinbaum celebra a Fátima Bosch como ganadora de Miss Universo 2025

El 20 de noviembre, Fátima Bosch fue coronada en Miss Universo 2025 hecho que llegó hasta la mañanera del pueblo a voz de la presidenta de México.

Fátima Bosch (Instagram/@fatimaboschfdz)

Nota en desarrollo... en breve más información.