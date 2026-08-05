Iker Andoni de Gandiaga Morales ha sido identificado como líder de una red de contrabando de combustibles que operó durante años con protección institucional.

Las investigaciones lo vinculan con Paul Manrique Miranda, exmando de la Fiscalía General de la República (FGR), quien presuntamente filtraba información y evitaba operativos contra el “huachicol fiscal”.

Tras la detención de Iker Andoni de Gandiaga se investiga su relación con Paul Manrique Miranda, mando de la FGR (Captura de pantalla )

La red de Iker Andoni de Gandiaga utilizaba empresas ficticias para comercializar hidrocarburos robados de Pemex y blanquear recursos (huachicol fiscal), operando principalmente en el Estado de México, Querétaro y la CDMX desde 2024.

Investigan presuntos vínculos entre Iker Andoni de Gandiaga y un mando de la FGR

Tras la detención de Iker Andoni de Gandiaga se investiga su relación con Paul Manrique Miranda, entonces comandante de la Fiscalía General de la República (FGR) encargado de combatir precisamente el robo de hidrocarburos.

De acuerdo con los primeros reportes este vínculo consistía presuntamente en un esquema de protección institucional para la red de “huachicol fiscal” liderada por Iker Andoni de Gandiaga.

Se alega que Manrique Miranda utilizaba su cargo en el área de combate al robo de hidrocarburos para instruir a elementos de seguridad que no intervinieran durante la sustracción y el traslado del combustible ilícito.

Esto garantizaba que los autotanques de la organización pudieran circular libremente por la región central del país.

Como mando de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el excomandante tenía acceso a información sobre investigaciones abiertas, operativos y posibles cateos, la cual presuntamente filtraba a la organización para reducir sus riesgos.

El vínculo incluía gestiones para liberar transportes retenidos, manipular documentos y brindar favores procesales a cambio de pagos.

Hasta el momento los presuntos vínculos entre Iker Andoni de Gandiaga y Paul Manrique Miranda, mando de la FGR, siguen siendo investigados por las autoridades.

Así operaba la red de Iker Andoni de Gandiaga de robo de combustibles

El esquema de robo de combustibles liderado por Iker Andoni de Gandiaga Morales operaba mediante un complejo entramado que combinaba actividades empresariales de apariencia legal con protección institucional de alto nivel en el centro del país.

La red utilizaba múltiples compañías ficticias para distribuir y comercializar hidrocarburos extraídos ilegalmente de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Estas empresas servían para mover los recursos financieros y dar una apariencia de legalidad a la venta del combustible robado.

Iker Andoni de Gandiaga se hacía pasar por un empresario legítimo del sector de los hidrocarburos. Este método le permitía ocultar el origen ilícito del producto.

Los fondos generados eran blanqueados a través de negocios, lo que le permitía a Iker Andoni de Gandiaga ostentar una vida de altos gastos con viajes frecuentes a Dubái, Europa y Estados Unidos.

La red estuvo activa al menos desde 2024, operando principalmente en el Estado de México, Querétaro y la Ciudad de México.