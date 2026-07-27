Durante la instalación de la Comisión Técnica para la revisión del examen de admisión, Leonardo Lomelí enfatizó que no se pueden normalizar las trampas, pues perjudica a la institución y a la sociedad.

La Comisión Técnica fue instalada este lunes 27 de julio y coincidió con la movilización de aspirantes a carreras de la UNAM por la serie de irregularidades en la aplicación del examen de admisión 2026.

Leonardo Lomelí llama a no normalizar las trampas en el examen de admisión de la UNAM

Ante las presuntas irregularidades en los exámenes de admisión de la UNAM, Leonardo Lomelí señaló que la universidad debe de estar del lado de los estudiaron y se esforzaron por tener un lugar.

Lomelí llama a no normalizar las trampas en el examen de admisión de la UNAM (UNAM)

Bajo esta premisa, Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, sostuvo que no se pueden normalizar situaciones de irregularidad o trampa, ya que esto no solo perjudica a la institución, sino a toda la sociedad.

“Esto no solo afecta a la universidad, afecta al conjunto de la sociedad. No podemos normalizar este tipo de situaciones. Por eso es por lo que hay que insistir en la importancia de estudiar, de prepararse adecuadamente, de hacer bien las cosas”. Leonardo Lomelí

Leonardo Lomelí reiteró que es prioridad proteger a quienes buscaron acceder a la universidad de manera legítima, mediante el estudio y la preparación adecuada, y no por trampas, que les permitieron tener un puntaje alto.

Tras instalar la Comisión Técnica para revisión del proceso, Leonardo Lomelí comentó que existe un interés primordial en esclarecer los hechos ocurridos para garantizar un acceso equitativo a la educación de la UNAM.

Lomelí dijo que “todas las opciones están sobre la mesa” para corregir la situación y ha instado a definir a la brevedad una ruta a seguir para los estudiantes cuyos trámites de ingreso se encuentran en suspenso.