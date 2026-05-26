Se dio a conocer que el examen en línea de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) deja fuera a 498 aspirantes.

El 23 y 24 de mayo, la UNAM llevó a cabo su primera jornada del Concurso de Ingreso a Licenciatura donde hubo algunas personas registradas no lograron concluir su examen con éxito.

UNAM deja fuera a 498 aspirantes durante su examen en línea

La UNAM confirmó que dejó fuera a 498 aspirantes durante su examen en línea luego de “detectarse que actividades inadecuadas contrarias al reglamento”.

De acuerdo con la UNAM, esa cantidad representa menos del 1% de personas que participaron en su examen y dichas acciones se tomaron para proteger el proceso de selección.

“Estas medidas forman parte de los protocolos de seguridad académica y tienen como propósito proteger la equidad del proceso y garantizar que todas las personas sean evaluadas bajo las mismas reglas”. UNAM

Además, la UNAM puntualizó que los ruidos ambientales no son motivo de cancelación del examen como se llegó a decir en redes.

Examen en línea de UNAM (Cuartoscuro / Universidad Nacional Autónoma de México)

Respecto a las fallas de “internet, electricidad u otras incidencias técnicas relevantes”, La Máxima Casa de Estudios detalló que se verifican de acuerdo a los protocolos establecidos.

Para interrupciones breves, el aspirante puede reincorporarse a su examen, mientras que cuando la falla impide volver a la prueba, el caso se revisa de forma particular, explicó la UNAM.

Asimismo, la UNAM exhortó a los aspirantes de los próximos exámenes a conducirse con “ética, atender las instrucciones oficiales y evitar cualquier conducta indebida que pueda comprometer su participación”.

Según datos ofrecidos por la UNAM participaron 55 mil 840 aspirantes, lo que representan el 88% del total de registrados.

Ese porcentaje es mayor al que se registró en 2025 donde solo se dio una participación del 84%.