Rebeca Peralta León, diputada del Partido Verde en el Congreso de la CDMX, desató la polémica luego de que fue vista luciendo un vestido Carolina Herrera de 22 mil pesos.

Sobre los hechos, los reportes indican que no ha sido la única ocasión que la diputada del Partido Verde es vista en las sesiones portando prendas de lujosas marcas y precios exhorbitantes.

Diputada del Partido Verde ha lucido un vestido Carolina Herrera de 22 mil pesos (Especial)

Diputada del Partido Verde desata polémica por lujoso vestido Carolina Herrera de 22 mil pesos

Una nueva polémica se desató por el estilo de vida de Rebeca Peralta León, una diputada del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX), pues la legisladora ha lucido diversas prendas de lujo.

Tal es el caso de un vestido Carolina Herrera de color verde del que se dio a conocer, tiene un precio aproximado de unos 22 mil pesos, pero que se encontró que se vende incluso en hasta 29 mil.

Así se indica en la página de internet oficial de la ostentosa marca de moda, en la cual se detalla que es un vestido de la diputada del Partido Verde, es un camisero largo de tafeta con gemelos.

Vestido Carolina Herrera usado por diputada del Partido Verde (Carolina Herrera)

Como se puede apreciar en las imágenes, la prenda que ha presumido Rebeca Peralta León en distintas ocasiones, corresponde a una variación sin mangas del costoso vestido.

Incluso, dicha prenda no se encontraría al menos para su venta en línea, toda vez que no se puede localizar en la página de internet de la reconocida marca de moda.

Rebeca Peralta León, diputada del Partido Verde, suele usar otras prendas nada baratas

Al revelarse que la diputada del Partido Verde, Rebeca Peralta León, tiene un vestido Carolina Herrera de 22 mil pesos, se dio a conocer que la legisladora de Iztapalapa, tiene más prendas costosas.

El diario La Jornada compartió una nota en la que resaltó que en las sesiones del Congreso de la CDMX, es usual ver a la diputada del Partido Verde con pañuelos de seda de estas marcas exclusivas:

Gucci

Louis Vuitton

Carolina Herrera

Con respecto a dicho accesorio, el reporte asevera que se tratan de pañuelos cuyos costos no son menores a los 5 mil 350 pesos y en algunos casos su precio se dispara hasta los 11 mil.

Asimismo, la información indica que también ha sido captada con blusas de Carolina Herrera y cinturones Gucci que se venden en más de 11 mil pesos, así como bolsas que están agotadas en línea.

Cabe resaltar que la dieta mensual de un diputado del Congreso de la CDMX para este 2025, asciende a los 73 mil pesos, es decir que en ciertos atuendos, la legisladora ha portado casi un mes de sueldo.