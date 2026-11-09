El paro de trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) provocó el cierre de casi el 90% de los Módulos de Atención Ciudadana en el país, de acuerdo con los propios manifestantes, quienes mantienen paralizadas las instalaciones para exigir mejores condiciones laborales.

Durante el paro del personal del INE, denunciaron que existe una distribución injusta del presupuesto del organismo, pues consideran que hay recursos suficientes para la emisión de credenciales para votar, pero no para mejorar sus condiciones de trabajo.

Trabajadores del INE rechazan aumento salarial del 6%

Entre sus inconformidades, los trabajadores del INE señalaron que el incremento salarial del 6% resulta insuficiente y cuestionaron que el presupuesto destinado a la operación de los módulos no contemple adecuadamente al personal encargado de procesar las credenciales.

“Hay dinero para repartir la credencial para votar y no es posible que para nosotros no lo tengamos”. Trabajadores del INE

De acuerdo con los trabajadores manifestantes, la afectación alcanza cerca del 90% de los módulos del INE en todo el territorio nacional, lo que podría complicar los trámites de la ciudadanía que necesita obtener o renovar su credencial para votar.

Trabajadores del INE dedican canción a Guadalupe Taddei

Durante una protesta afuera de las instalaciones centrales del INE, los trabajadores inconformes también expresaron su descontento mediante una canción dirigida a Guadalupe Taddei, ex consejera presidenta del INE.

Con la melodía de ‘¿Qué le pasa a Lupita?’, los trabajadores modificaron la letra para lanzar consignas contra la funcionaria como: “¿Qué le pasa a Lupita?, no sé, ¿qué es lo que quiere?, robar”.

La protesta de los trabajadores del INE mantiene la presión sobre las autoridades electorales ante las demandas de presupuesto y mejoras salariales del personal de los Módulos de Atención Ciudadana.