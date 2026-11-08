El Instituto Nacional Electoral (INE), a cargo de Blanca Cruz, planteó un incremento salarial de 6 por ciento a trabajadores de Módulo de Atención Ciudadana (MAC) y mejoras laborales, como respuesta ante un paro anunciado para el 9 de noviembre.

“El INE plantea un incremento salarial de 6% para el personal con nivel FA1 a partir de enero de 2027” INE

Trabajadores del MAC del INE pidieron el año anterior un incremento salarial del 25 por ciento, el cual fue ignorado por su entonces titular Guadalupe Taddei.

Actualmente los trabajadores han manifestados que quieren un incremento salarial para llegar a dos salarios mínimos, alrededor de 19 mil pesos ya que actualmente cobran 9 mil 600 pesos, equivalentes al salario mínimo.

INE propone incremento de 6% aplicable a enero de 2026

El incremento salarial de 6 por ciento se aplicaría a partir de enero de 2027 en caso de que lo acepten los trabajadores.

El incremento salarial va a acompañado de una revisión integral para identificar necesidades, fortalecer procesos internos y mejorar las condiciones de trabajo, ante quejas de los servidores.

INE revisa condiciones laborales de trabajadores; comida sube de 12 a 30 minutos

En el primer trimestre de 2027 el INE va analizar escenarios salariales para integrar en el presupuesto institucional de 2028.

Ante la denuncia de 12 minutos de comida, el INE dijo que se deberá respetar el tiempo de 30 minutos al consumo de alimentos, conforme a la normatividad vigente.

Respecto a vacaciones, estas tendrán una semana fija del 24 de diciembre de 2026 al 1 de enero de 2027 y los siguientes cinco días restantes se otorgarán de manera escalonada.

El listado de cambios considera capacitación, equipamiento electrónico e insumos, revisión de funciones y dialogo permanente.