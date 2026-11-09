La circulación en Periférico Sur se vio afectada este lunes 9 de noviembre debido a una protesta de trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes se manifestaron para exigir mejores salarios.

Trabajadores del INE se concentran frente a las oficinas centrales del organismo electoral mientras otro grupo de empleados mantienen una reunión con la presidenta provisional.

De acuerdo con la información, el bloqueo en Periférico Sur ha desatado complicaciones viales en los carriles centrales, a la altura de Viaducto Tlalpan, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.

Reportan el 90% de módulos del INE cerrados por paro trabajadores ( CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM / Crisanta Espinosa Aguilar)

Reportan afectaciones viales por bloqueo de trabajadores del INE en Periférico Sur

En medio del paro nacional convocado por trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana del INE en distintas entidades del país, un grupo de empleados bloqueó los carriles centrales de Periférico Sur.

Portando su uniforme del INE, además de cárteles y pancartas, los empelados cerraron los carriles centrales de Periférico Sur a la altura de Viaducto, al sur de la CDMX.

Con este cierre, los trabajadores del INE expresan su rechazo al incremento salarial del 6% propuesto por el Consejo General del INE, al considerar que resulta insuficiente con las condiciones laborales que mantienen.

Entre las principales exigencias de los trabajadores del organismo electoral se encuentra un aumento salarial del 100%, con el objetivo de alcanzar ingresos cercanos a los dos salarios mínimos.

Además del aumento salarial, los trabajadores del INE que bloquean Periférico Sur exigen mejores condiciones laborales, jornadas de lunes a viernes, respeto a sus vacaciones y regularización de sus contratos.

También piden el reconocimiento de antigüedad, sustituir equipos de cómputo y dispositivos utilizados para el registro de datos biométricos, debido a que algunos presentan fallas o se encuentran obsoletos.