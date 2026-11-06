Blanca Cruz, presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que ha escuchado las demandas de trabajadores de módulos quienes han advertido con un paro nacional el 9 de noviembre si no se les aprueba un aumento salarial.

La actual titular del INE, Blanca Cruz, confirmó que ya conocían mediante documentos y correos electrónicos sus necesidades y que se contactará con ellos este fin de semana, antes del paro nacional.

“Hemos escuchado con mucha atención… sabemos de la solicitud y de las necesidades… celebramos que podamos platicar contigo… para poder revisar muy puntualmente cuales son estas necesidades, cómo podemos atenderlas…” Blanca Cruz, presidenta provisional del INE

La presidenta provisional del INE dijo a Azucena Uresti, en Grupo Fórmula, que el tema salarial es una situación compleja porque dependen de los presupuestos, no obstante, dijo que hay otras situaciones expresadas que se pueden atender con toda rapidez.

Blanca Cruz promete a trabajadores que no habrá represalias por exigir incremento salarial

Ante las quejas de los trabajadores del INE, Blanca Cruz dijo que sus salarios y sus puestos de trabajo están garantizados: “su trabajo no está en riesgo, sus salarios tampoco”.

Prometió que está entrando en comunicación con las delegaciones para poder atender manifestaciones legitimas de inconformidad para mejorar laboralmente y que no habrá represalias.

“No debe haber ningún tipo de represalia de nuestra delegciones y subdelegaciones… ustedes deben estar tranquilos que su trabajo no esta en riesgo” Blanca Cruz, presidenta provisional del INE

Trabajadores del INE piden a diálogo inmediato a Blanca Cruz

Edgar Fernández, trabajador de módulos del INE, dijo que es urgente el diálogo y pidió en vivo una respuesta para evitar el paro nacional del 9 de noviembre.

Blanca Cruz dijo que el diálogo lo tendrán este mismo 6 de noviembre ante la salida de trabajadores a medios de comunicación.

Los cinco mil trabajadores de los 800 módulos del INE piden incremento salarial equivalente a dos salarios mínimos, es decir, alrededor de 19 mil pesos ya que actualmente ganan nueve mil 600 pesos.